Doua microbuze de transport persoane, implicate intr-un accident din judetul Suceava. In masini erau 15 persoane VIDEO

Sase persoane au fost ranite intr-un accident in care au fost implicate doua microbuze si un autoturism, in Gura Humorului. In cele trei masini implicate in accident se aflau 15 persoane.

Potrivit ISU Suceava, avand in vedere numarul persoenelor implicate, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie.

"Pentru eficientizarea misiunii de raspuns, la fata locului salvatorii intervin cu 1 autospeciala de descarcarare, 1 autospeciala pentru transport victime multiple, 4 ambulante SMURD si 2 ambulante ale serviciului judetean de ambulanta.

Din informatiile primite, persoanele implicate in incidentul rutier sunt constiente si cooperante", a transmis ISU Suceava.