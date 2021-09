Tragedie la Iași: un tânăr de 19 ani a murit într-un accident provocat de prietenul său care luase carnetul de câteva săptămâni

Accidentul a avut loc miercuri, 28 septembrie, în localitatea ieșeană Golăiești, în jurul orei 21, atunci când șoferul unui autoturism Hyundai a pierdut controlul mașinii într-o curbă și a pătruns pe sensul opus de circulație, unde a fost lovit în lateral de un autoturism de teren Mazda.

Șoferul din Hyundai care avea permisul de conducere de nicio lună de zile, a pierdut controlul volanului iar mașina a derapat chiar în fața Mazdei, care a tamponat-o violent în lateral, pe partea pasagerului.

Pasagerul din dreapta șoferului, Cristian Negru, în vârstă de 19 ani, a murit după câteva minute de la impact.

”Nu am mai putut face nimic. Am coborât din mașină și am mers la ei să văd cum se simt. Băiatul din dreapta a spus că nu are n imic, se simte bine, apoi a căzut pur și simplu din picioare. Probabil avea leziuni interne”, a povestit șoferul din mașina de teren, șocat de cele întâmplate. Băiatul rănit a fost resuscitat de către cadrele medicale sosite la fața locului însă nu s-a mai putut face nimic. Cei doi tineri din Hyundai erau prieteni.

”Mi-a spus că iese în sat, apoi am adormit vreo două ore. Ieșeau amândoi în sat în fiecare seară”, a povestit tatăl tânărului decedat, năucit de situație. De remarcat este faptul că drumul pe care a avut loc accidentul nu este marcat cu vopsea iar indicatoarele lipsesc cu desăvârșire, relatează Ziarul de Iași.