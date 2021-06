Accident grav pe DN2. Pieton lovit de o autoutilitara, preluat de elicopterul SMURD. Traficul in zona este blocat

Accident grav produs vineri dimineata pe DN2, unde un barbat de 65 de ani a fost lovit din plin de o autoutilitara. Barbatul a fost preluat de un elicopter SMURD si a fost transportat la un spital din Capitala.

Traficul rutier este blocat in zona.

"In aceasta dimineata, in jurul orei 8,00, pe DN2 in localitatea Lilieci, s-a produs un accident de circulatie cu implicarea unui pieton si a unei autoutilitare. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala a pietonului, un barbat in varsta de 65 de ani, ce a fost preluat de un elicopter SMURD si transportat la o unitate medicala din municipiul Bucuresti", precizeaza informarea IPJ Ialomita.

Soferul autoutilitarei, un barbat in varsta de 56 de ani, a fost testat cu aparatul Drager, rezultatul indicand o valoare negativa.

Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.