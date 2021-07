Cum a reusit fratele fostului staret de la Tanacu sa lase un cartier din Vaslui fara curent

Preotul avea a alcolemie de 0,78 in momentul producerii accidentului FOTO Vremea Noua

Un preot a produs un accident la intrarea in municipiul Vaslui, lovind cu masina un stalp pe care l-a doborat. Este vorba despre fratele celebrului monah Daniel Corogeanu, fost staret al Manastirii Tanacu.

Martorii oculari sustin ca fratelui sau, cel care a produs accidentul in aceasta seara, i s-ar fi blocat volanul si nu a mai putut lua virajul. Barbatul a fost transportat de urgenta la spitalul judetean Vaslui. Nu era singur in masina, spun oamenii care au vazut cele intamplate, ci ar fi fost insotit de copilul sau.

Ads

Soferul care a produs accidentul avea o alcoolemie de 0,78, alcool pur in aerul expirat, si se pare ca avea suficienta viteza in momentul impactului, de vreme ce a reusit sa doboare la pamant un stalp de iluminat.

Tot cartierul Gura Bustei, unde a avut loc accidentul, a ramas fara lumina, relateaza Vremea Noua.

Cardul de masa Up Dejun vine cu cost 0 si discount de pana la 50% la principalele categorii de produse si servicii de care afacerea ta are nevoie. Obtine oferta AICI!

Purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui a declarat pentru Vremea Noua ca: "In urma accidentului de la Gura Bustei, atat soferul cat si pasagerul minor din masina au fost dusi la spitalul judetean. Copilul este in afara oricarui pericol, dar se fac investigatii medicale suplimentare. In aceasta cauza s-a deschis dosar de cercetare penala, pe numele conducatorului auto, un barbat de 41 de ani", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Vaslui.