Accident grav pe DJ 412, in Giurgiu. Un tanar de 26 de ani si-a pierdut viata

Un barbat in varsta de 26 de ani a decedat, iar trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier care s-a produs in noaptea de sambata spre duminica pe DJ 412 A, intre localitatile Mihailesti si Draganescu.

Astfel, in noaptea de vineri spre sambata, ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina pe DJ 412 A, intre localitatile Mihailesti si Draganescu, in urma producerii unui accident rutier.

"La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Garzii de Interventie Mihailesti cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD. Acestia au constatat ca in accident a fost implicat un singur autoturism, in care se aflau cinci persoane. Din nefericire, conducatorul auto a fost gasit decedat, iar trei dintre pasageri au avut nevoie de ingrijiri medicale si au fost preluati de echipajele SAJ si SMURD si transportati la spital. Este vorba despre o fata in varsta de 17 ani, o tanara de 21 de ani si de un tanar in varsta de 24 de ani', a precizat ISU Giurgiu intr-un comunicat de presa.

Cea de-a cincea persoana care se afla in masina implicata in accident a refuzat sa fie transportata la spital.

Pompierii din cadrul Garzii de Interventie Mihailesti au asigurat masurile PSI.

Politistii ajunsi la fata locului stabilesc cauzele si conditiile in care a avut loc accidentul.