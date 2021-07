Pedeapsa primita de soferul care si-a omorat prietena intr-un accident cumplit. Ii conducea masina dupa ce fusese amendat de 11 ori

Stefan Tudor Carje, tanarul care a provocat la inceputul anului 2019 un accident mortal in care a murit o studenta din Suceava, a fost condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare cu executare. Sentinta, care nu este definitiva, scoate la iveala ca inainte de accident tanarul a primit 11 amenzi de circulatie.

O tanara din Suceava, studenta in Cluj, a murit in luna ianuarie a anului 2019 dupa ce masina sa Mercedes-Benz LCS 500, condusa de prietenul sau, Stefan Tudor Carje, a intrat cu "cel putin 160 km/h" intr-un stalp metalic. Ancheta a scos la iveala ca studenta l-a cunoscut pe Carje la sala de fitness pe care o frecventa si unde tanarul era instructor. "Acestia au devenit prieteni si au inceput sa petreaca timp impreuna", au aratat procurorii in rechizitoriu.

Ads

A insistat sa il lase la volan

In 20 ianuarie 2019, tanara si prietenul ei au hotarat sa faca o plimbare cu masina. Schimbul de mesaje dintre cei doi avea sa scoata la iveala ca Stefan Tudor Carje i-a propus fetei sa conduca el masina. Tanara s-a opus, spunand ca "nu o imprumuta decat foarte rar". La insistentele tanarului, fata a cedat si l-a lasat sa conduca.

Potrivit datelor stranse de politisti, cei doi tineri s-au intalnit in jurul orelor 00.00. In jurul orei 2.30, Mercedesul condus tanarul de 19 ani cu o viteza de peste 150 km/h a derapat si a intrat intr-un stalp metalic. In urma accidentului, tanara aflata pe scaunul din dreapta a murit, iar Stefan Tudor Carje a fost ranit.

Un martor a povestit ca "imediat dupa ce a coborat de pe autostrada A3, a observat ca o masina de culoare alba s-a angajat in depasirea sa, dupa care, in timp ce aceasta era in depasire, a intrat in derapaj, a parasit partea carosabila, intrand in santul de pe partea dreapta a sensului de mers spre Cluj-Napoca, iar apoi intr-un stalp de metal de informare, amplasat pe spatiul verde".

Martorul a mai declarat ca Mercedesul condus de tanarul de 19 ani a intrat in depasire pe linie continua cu o viteza cuprinsa intre 150 si 180 de km/h, in conditiile in care el circula cu 40 de km/h, asfaltul fiind inghetat. Martorul a mai declarat ca in momentul in care a ajuns la masina accidentata l-a vazut pe sofer "aruncat undeva dupa un gard de sarma ce imprejmuieste targul auto existent in zona".

Dus la spital, tanarului i-au fost recoltate probe in urma carora a reiesit ca nu a consumat alcool, dar a consumat cannabis. Odata cu extinderea cercetarilor, fiind deschis si un dosar penal in acest sens, concluzia a fost ca tanarul nu a consumat droguri, rezultatul initial fiind fals pozitiv.

Vitezoman inrait

Dupa trimiterea in judecata, tanarului acuzat de ucidere din culpa i-a fost schimbata incadrarea juridica in omor. Totusi, incadrarea juridica a fost schimbata din nou, Stefan Tudor Carje a fost judecat pentru ucidere din culpa si condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu executare.

Ads

Sentinta Judecatoriei Cluj-Napoca, de condamnare a lui Carje, arata ca inainte de producerea accidentului a fost amendat de 11 ori pentru incalcari ale legislatiei rutiere, ultima amenda dinainte de accident fiind aplicata pentru o viteza de 187 de km/h.

"Din data de 29.08.2017, cand a obtinut permisul de conducere si pana la data implicarii in evenimentul rutier, cercetat in prezenta cauza, adica un interval temporal de circa un an si cinci luni, acesta a fost sanctionat contraventional de nu mai putin de 11 ori, in cursul a doua dintre incidentele rutiere rezultand si pagube materiale.

Legat de acest istoric contraventional al inculpatului, instanta de judecata remarca gravitatea in crescendo a contraventiilor comise, ultima dintre acestea fiind aplicata prin procesul-verbal intocmit la data de 07.10.2018, prin care inculpatul a fost sanctionat contraventional de catre Inspectoratul General al Politiei Romane Brigada Autostrazi si Misiuni Speciale Biroul de Politie Autostrada A1, pentru o pluralitate contraventionala, retinandu-se ca in data de 07.10.2018, ora 17:50, a fost inregistrat cu aparatul radar in timp ce conducea autoturismul marca BMW cu nr. de inmatriculare....., cu viteza de 187 km/h, limita de viteza fiind 130 km/h si totodata a efectuat manevra de depasire a autovehiculelor pe partea dreapta, respectiv pe banda de urgenta", se arata in sentinta Judecatoriei Cluj-Napoca, care poate fi atacata cu apel.

Ads

Parintii victimei au cerut doua milioane de euro

Parintii studentei moarte in accident, fratele tineri si bunica acesteia s-au constituit parti civile in dosar, cerand daune morale in valoare de doua milioane de euro (cate 500.000 de euro fiecare). Judecatoria Cluj-Napoca a obligat firma de asigurari la care Mercedesul implicat in accident avea polita de asigurare sa achite cate 150.000 de euro pentru parinti si cate 100.000 de euro pentru frate si bunica, in total 500.000 de euro.

Sentinta finala in acest caz va fi pronuntata de Curtea de Apel Cluj.