Accident auto grav in judetul Cluj. Sapte persoane ranite, un barbat a ramas prins sub caroserie

Sapte persoane au fost ranite, dintre care un barbat descarcerat era in stare mai grava, in urma unui accident rutier petrecut sambata, intre localitatile clujene Viisoara si Triteni Colonie.

"Accident rutier grav intre localitatile Viisoara si Triteni Colonie. Doua autospeciale, un echipaj SMURD si trei SAJ au intervenit in aceasta dimineata pentru a gestiona urmarile unui accident rutier produs in jurul orei 4,40. Salvatorii au gasit la fata locului un microbuz si un autoturism avariate, in care se aflau persoane blocate si incarcerate.

Pompierii au actionat cu utilajele hidraulice pentru a taia si departa elementele de caroserie ale autoturismului, care erau contorsionate peste un barbat care prezenta multiple traumatisme severe. Acesta a fost extras din autoturism cu echipamentele speciale, astfel incat sa nu-i fie agravate leziunile suferite si a fost transportat de un echipaj SAJ la spital pentru ingrijiri de specialitate. Barbatul, in varsta de cca 40 de ani, era constient si cooperant in momentul plecarii catre unitatea spitaliceasca", se arata intr-o informare a ISU Cluj.

Alte sase persoane au fost transportate si ele la spital.

"Pompierii au ajutat la evacuarea a patru persoane din microbuz, care prezentau afectiuni usoare. La fata locului, suplimentar fata de barbatul descarcerat, au fost consultate sase persoane care au fost transportate la spital pentru investigatii de specialitate. Acestea prezentau la evaluarea primara afectiuni usoare sau agitatie psihomotorie", se mai arata in informarea ISU.