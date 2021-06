A scazut numarul focarelor active de pesta africana fata de saptamana trecuta. Unde au mai aparut noi focare

Numarul focarelor active de pesta porcina (PPA) a scazut la 130 la data de 17 iunie, de la 142 in urma cu o saptamana, doua focare fiind consemnate in exploatatii comerciale si tot doua in exploatatii comerciale de tip A, conform datelor publicate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

Potrivit institutiei, in focarele active sunt afectate 35.238 de porcine.

In intervalul 11 - 17 iunie 2021 au fost inregistrate 18 focare noi de PPA, respectiv in judetele Bihor - cinci focare, Teleorman - trei focare, Buzau, Cluj, Dambovita si Hunedoara - cate doua focare, Salaj si Satu Mare cate un focar.

De asemenea, in intervalul mentionat au fost stinse 30 de focare, cele mai multe - 10 focare - in judetul Gorj.

De la prima semnalare a prezentei virusului PPA in Romania, pe data de 31 iulie 2017 si pana in prezent, au fost diagnosticate 5.755 de cazuri la mistreti in 41 de judete. In ultima saptamana au fost inregistrate 11 cazuri noi de PPA la mistreti.

In conformitate cu prevederile europene, cazurile la mistreti se sting dupa cel putin 2 ani de la aparitia lor.

Pentru aceasta boala nu exista vaccin, singura metoda de protejare a sanatatii animalelor fiind respectarea conditiilor de biosecuritate.

Pesta porcina africana nu produce imbolnaviri la oameni, insa acest virus are un impact dezastruos la nivel economic si social, precizeaza ANSVSA.