Peste 10.000 de cazuri noi de COVID-19 in Marea Britanie, intr-o singura zi. Cel mai negru bilant din februarie

Varianta indiana provoaca o noua explozie a cazurilor de COVID-19 in Marea Britanie FOTO Unsplash

Autoritatile sanitare britanice din domeniul sanatatii au inregistrat joi 11.007 noi cazuri de contaminare cu coronavirus in 24 de ore, depasind 10.000 pentru prima data de la sfarsitul lunii februarie pe fondul unei cresteri a cazurilor de infectare cu varianta Delta detectata initial in India, relateaza AFP.

Cea mai afectata tara de pandemie din Europa, cu 127.945 de morti, in Regatul Unit situatia s-a imbunatatit semnificativ in primavara datorita unei perioade de inchidere indelungata si a unei campanii de vaccinare foarte eficiente.

Dar sentimentul de victorie in fata virusului este umbrit de degradarea brusca observata in ultimul timp. Aceasta tendinta, marcata de o crestere cu 33,7% a contaminarilor intr-o saptamana, a fortat luni guvernul britanic sa amane cu patru saptamani ridicarea totala a restrictiilor sanitare.

Un studiu publicat joi de Imperial College London si Ipsos MORI a constatat ca infectiile ''cresc in mod exponential'' in toata Anglia, mai ales in randul grupelor de varsta nevaccinate. Datele sugereaza ca numarul cazurilor se dubleaza la fiecare 11 zile.

Prin testarea a 109.000 de persoane intre 20 mai si 7 iunie, cercetatorii au descoperit o crestere cu 50% a infectiilor comparativ cu faza anterioara de testare (15 aprilie - 3 mai).

Cu toate acestea, rata mortalitatii ramane scazuta, cu 19 decese inregistrate joi, iar vaccinurile sunt considerate foarte eficiente in prevenirea formelor severe de boala legate de noile variante.

''Aproximativ 80% dintre toti adultii din Regatul Unit au primit acum cel putin o doza de vaccin'', a afirmat joi premierul Boris Johnson intr-un tweet, solicitand ''continuarea pe aceasta cale''.

Pana in prezent, 58% dintre adulti au primit doua doze, dar autoritatile au redus de la 12 la 8 saptamani distanta dintre administrarea dozelor pentru a se ajunge la doua treimi dintre adultii complet vaccinati pana la 19 iulie, data programata acum pentru ridicarea ultimelor restrictii.