Ce trebuie sa stii daca vrei sa devii stewardesa

Din ce in ce mai multe tinere, dar si tineri, tanjesc la experienta zborului, a vizitarii altor tari sau la interactiunea cu alte popoare. Globalizarea a dus la o nevoie de diversitate rar intalnita pana in zilele noastre. Unul dintre posturile care iti pun la dispozitie toate aceste experiente este cel de stewardesa/insotitor de zbor. Totusi, nu oricine va ajunge sa ocupe o astfel de pozitie. Iata ce trebuie sa stii daca te gandesti la un astfel de job.

Trebuie sa urmezi un curs

Fie ca ai descoperit ca te pasioneaza aceasta meserie si iti desfasori pregatirea pe cont propriu, fie ca deja te-ai angajat si compania aeriana iti va plati studiile, pentru a lucra pe postul de insotitoare de zbor va fi necesar sa urmezi un curs de stewardesa sau formare insotitor de zbor.

In acest sens dorim sa-ti recomandam cursurile Scolii Superioare de Aviatie Civila, acolo unde vei descoperi notiuni generale despre aviatie, legislatie si reglementari aeronautice, care sunt responsabilitatile insotitorilor de zbor, cum sa tratezi relatia cu pasagerii, dar si ce trebuie sa faci pentru a supravietui in caz de incendiu sau alte urgente.

In acest sens ti se vor pune la dispozitie simulatoare pentru lupta cu focul si simulatoare de cabina pentru exersarea evacuarii in caz de urgenta. In ultimii ani acesta insititutie s-a bucurat de peste 4000 de absolventi fericiti.

Varsta de angajare si retragere

In general, pentru a te angaja la o companie aeriana europeana trebuie sa ai minimum 18 ani. Pe de alta parte, daca vrei sa lucrezi in Orient, trebuie sa ai cel putin 21 de ani.

Exista de asemenea si o varsta maxima la care vei fi nevoita sa te retragi. Aceasta este de 35 de ani pentru companiile arabe si de peste 40 pentru cele europene. Informatia de mai sus este deosebit de importanta deoarece de obicei nu apare in anunturile de angajare.

Inaltimea

Pentru a deveni stewardesa sau insotitoare de zbor trebuie sa ai minimum 1.57 m, dar conditiile ce tin de inaltime pot diferi de la o companie la alta. In ceea ce priveste companiile care recruteaza si in Romania, cerintele sunt urmatoarele:

Flydubai, cel putin 1.58 m;

Ryanair 1.57 si maximum 1.88 m;

Wizz Air, 1.65 m pentru fete si 1.75 pentru baieti;

Emirates, minim 160 cm, iar fara incaltaminte, pe varfuri, cu mana dreapta ridicata trebuie sa ajungi la 212 cm;

Etihad Airways si Qatar Airways aplica doar regula mai sus mentionata, cea care presupune atingerea celor 212 cm.

Conditii privind tatuajele

Regula generala spune ca tatuajele vor fi acceptate de catre companiile aeriene, atat timp cat ele nu vor fi vizibile cand porti uniforma. Totusi, exista si companii ceva mai stricte, de pilda Qatar Airways, companie care nu accepta nicidecum tatuaje, indiferent de gradul de acoperire al acestora atunci cand esti in uniforma.

Desi aceasta regula poate parea oarecum ciudata, explicatia este una destul de simpla: Qatar Airways este o companie de stat care respecta cu strictete preceptele islamice.

Cunoasterea limbii engleze

Absolut toata comunicarea in aviatie se desfasoara in limba engleza, asadar majoritatea companiilor vor descalifica orice candidat care nu cunoaste limba engleza cel putin la nivel mediu. In acest sens de dorit ar fi sa ai deja un vocabular relativ bogat si macar notiuni elementare de gramatica.

Evident, va fi nevoie sa sustii atat un test oral, cat si unul scris, cel care duce de obicei la eliminarea majoritatii candidatilor.

Nu in ultimul rand, pentru a deveni insotitor de zbor trebuie sa ai o stare buna de sanatate si macar studii liceale.