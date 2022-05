Scriitorul american de renume mondial Stephen King cere lumii să continue presiunea economică asupra Rusiei.

El a scris despre pe Twitter: „Menține-ți presiunea economică asupra Rusiei”, a scris el, adăugând: „Glorie Ucrainei”.

El a susținut anterior Ucraina, spunând că Putin are de-a face cu un „lup” mai degrabă decât cu un „câine de companie”, așa cum sperase.

Scriitorul s-a fotografiat și într-un tricou cu imprimeul „Sustin Ucraina”.

What he got was a wolverine.

Slava Ukraini!— Stephen King (@StephenKing) May 14, 2022