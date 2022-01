Stephen Hawking ar fi împlinit astăzi 80 de ani. Viața spectaculoasă a geniului diagnosticat cu o boală teribilă VIDEO

Astrofizicianul Stephen Hawking, având contribuţii importante în cosmologie şi în fizică, şi-a dedicat jumătate de secol de activitate, cu predilecţie, cercetării caracteristicilor găurilor negre.

S-a născut la 8 ianuarie 1942 în Oxford, Anglia. Tatăl său, Frank Hawking, a fost biolog, iar mama sa, Isobel Walker, a fost absolventă de Filosofie, Economie şi Ştiinţe Politice.

A fost captivat de ştiinţă din anii de şcoală. A obţinut o bursă în ştiinţe naturale la 17 ani, iar la 20 de ani a obţinut licenţa în Fizică la Universitatea Oxford. A continuat cercetarea la Colegiul Trinity Hall, Universitatea Cambridge, pentru o lucrare de doctorat în astronomie şi cosmologie.

În primii săi ani la Cambridge, la 21 de ani, a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică, afecţiune prin care nervii ce controlează muşchii devin inactivi. Estimarea medicilor asupra diagnosticului său oferea o perspectivă rezervată: doi ani de viaţă. A continuat să se dedice cu abnegaţie cercetărilor ştiinţifice are aveau să-l consacre pe plan internaţional.

Activitatea sa a oferit o perspectivă nouă asupra conexiunii limitate între domenii diferite: teoria generală a relativităţii a lui Albert Einstein şi teoria cuantică. Hawking a avansat teoria potrivit căreia de-a lungul unei perioade de timp găurile negre pot pierde energie - cunoscută în prezent drept radiaţia Hawking - şi se pot ''evapora'', dispărând din univers.

Potrivit lui Hawking, câmpul gravitaţional al găurilor negre creează un amestec termic de particule generate din orizontul găurilor negre. Mare parte din munca sa în cosmologie s-a concentrat asupra înţelegerii caracteristicilor găurilor negre.

Prezentarea susţinută de matematicianul englez Roger Penrose, în 1965, care a propus o lucrare despre singularităţile spaţiu-timp, a marcat începutul unei colaborări ce a generat numeroase lucrări pe diferite subiecte. După definitivarea lucrării de doctorat, a devenit cercetător asociat şi ulterior profesor asociat la Gonville şi Caius College din cadrul Universităţii Cambridge.

S-a alăturat, în 1968, echipei Institutului de Astronomie de la Universitatea Cambridge, unde a rămas până în 1973, dedicându-se muncii de cercetare prin aplicarea legilor termodinamicii găurilor negre folosind aplicaţii matematice complicate. A predat şi la Institutul Caltech din Pasadena, California.

Eforturile sale i-au adus, la 32 de ani, calitatea de membru al prestigioasei Royal British Society, fiindu-i recunoscută contribuţia în cercetarea ştiinţifică în sprijinul evoluţiei umanităţii.

Semnează în calitate de coautor ultima sa lucrare de cercetare, intitulată ''Black Hole Entropy and Soft Hair'' şi publicată cu puţin timp înainte de a muri, în care abordează alături de ceilalţi autori aspecte privind informaţia în interiorul unei găuri negre.

A publicat în calitate de autor sau coautor 15 cărţi, printre care: ''A Brief History of Time'' (1988), ''The Universe in a Nutshell'' (2001), ''The Grand Design'' (2010). Activitatea depusă în slujba ştiinţei i-a adus numeroase distincţii precum: ''Presidential Medal of Freedom'' (2009), ''Copley Medal'' (2006), ''Albert Einstein Medal'' (1979), ''Heineman Prize'' (1976), ''Hughes Medal'' (1976), ''Eddington Medal'' (1975).

Viaţa omului de ştiinţă a fost transpusă în filmul ''The Theory of Everything'' (2014), în regia lui James Marsh, actorul Eddie Redmayne obţinând Oscarul pentru interpretarea astrofizicianului.

Stephen Hawking a murit la 14 martie 2018, lăsând moştenire cercetările şi lucrările sale în domeniul astrofizicii.