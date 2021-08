Stelian Ion, despre ultimele declarații din coaliție: „Simt o presiune asupra mea. Voi face ce cred că este corect pentru justiţie”

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a afirmat, marţi, că simte o presiune împotriva sa, dar va face exact ce îi dictează conştiinţa şi ceea ce crede că este corect pentru justiţie.

Întrebat la RFI România dacă simte că există o ofensivă împotriva sa, în contextul desfiinţării Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, Stelian Ion a răspuns: "Aş putea spune că simt presiunea asta, dar (...) avantajul meu este acela că nu mi-am dorit în mod special să am această funcţie, să deţin această funcţie, nu voi face compromisuri de natură să regret la un moment dat doar pentru a păstra funcţia.

Deci, sunt foarte relaxat din punctul ăsta de vedere. Oricâte discuţii vor fi pe tema asta, voi face exact ce îmi dictează conştiinţa şi ceea ce cred că este corect pentru justiţie. De aceea am intrat şi în politică, de aceea am mers şi pe 10 august alături de diaspora în piaţă, de aceea am ieşit şi la Ordonanţa 13. Am ieşit pentru nişte principii şi sunt foarte ferm în poziţia pe care o am, alături de colegii mei din USR-PLUS".

Atacul venit din partea președintelui

Săptămâna trecută, preşedintele Klaus Iohannis s-a declarat nemulţumit că unele reforme nu au fost realizate de coaliţia de guvernare, arătând că aceasta funcţionează, dar nu perfect.

"Haideţi să ne amintim cum a apărut această coaliţie şi cum s-au poziţionat unii faţă de alţii cei care sunt acum împreună. Am avut, nu demult, la sfârşitul anului trecut, campanie electorală, şi aproape s-au duelat în public. Vă daţi seama că o astfel de coaliţie are nevoie de timp până se rodează, până când mecanismele funcţionează foarte bine. Şi având în vedere de unde am pornit, pot să spun, da, coaliţia funcţionează, dar nu funcţionează perfect. Mai sunt multe lucruri care nu funcţionează.

Bunăoară, SIIJ nu a fost desfiinţată, chit că toată lumea s-a lăudat că aşa va face, dar ministrul Justiţiei nu a găsit încă calea potrivită, legile justiţiei - nici nu există un proiect acceptat în coaliţie şi sunt eu nemulţumit de aceste lucruri şi sunt şi alte şi alte reforme care au fost promise şi deocamdată auzim că se întâlnesc şi se discută. Mai este mult de lucru, dar această formulă eu sunt convins că poate să funcţioneze", a spus Iohannis.

Ministrul Justiției a răspuns într-un mesaj postat pe Facebook atacului venit din partea șefului statului.

„Atât desfiinţarea definitivă a SIIJ, şi nu încercarea de salvare a acesteia prin mutarea sediului la Parchetul General, cât şi repararea legilor justiţiei ar fi fost deja obiective îndeplinite dacă toţi partenerii din coaliţie ar fi respectat programul de guvernare şi ar fi pus preţ pe opiniile instituţiilor internaţionale - Comisia Europeană, GRECO şi Comisia de la Veneţia. Desfiinţarea SIIJ putea fi realizată încă din februarie, de când Ministerul Justiţiei a propus proiectul şi a fost aprobat şi susţinut de Guvern. Ministerul Justiţiei a transmis forma corectă, avizată favorabil şi de Comisia de la Veneţia, pe care UDMR o ignoră cu bună-ştiinţă.

Criticile cred că ar trebui îndreptate înspre UDMR, nu înspre Ministerul Justiţiei. Mai mult, am propus coaliţiei şi în grupul de lucru şi alte soluţii pentru deblocarea situaţiei privind SIIJ: la cererea judecătorului sau procurorului care are calitatea de suspect sau inculpat, cauza să fie trimisă spre soluţionare la un serviciu teritorial egal în grad şi învecinat cu parchetul care efectuează urmărirea penală. Faptul că soluţiile sunt respinse sistematic, fără argumente solide, arată că nu toţi partenerii din coaliţie doresc desfiinţarea reală a SIIJ şi caută modalităţi de a menţine în viaţă această structură”, a scris Stelian Ion, miercuri pe Facebook.