Ministrul Justiţiei susține că magistrații sunt cenzurați și intimidați de inspecția judiciară. „Consumă resurse, timp şi energie pentru a hărţui cinci judecători ”

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a transmis luni, 9 august, că "Inspecţia judiciară condusă de un judecător care a acceptat să fie numit politic, Lucian Netejoru, consumă resurse, timp şi energie pentru a hărţui cinci judecători pentru că şi-au exprimat opinii pe un forum intern al magistraţilor".

"Asistăm la o veritabilă acţiune de intimidare a judecătorilor şi procurorilor de către cei care, constituţional, ar trebui să îi apere şi să le garanteze independenţa", a adăugat ministrul.

"Este revoltător că Inspecţia judiciară condusă de un judecător care a acceptat să fie numit politic, Lucian Netejoru, consumă resurse, timp şi energie pentru a hărţui cinci judecători pentru că şi-au exprimat opinii pe un forum intern al magistraţilor. Direcţia pe care a luat-o Inspecţia Judiciară sub conducerea dlui Netejoru este periculoasă şi atinge drepturi pe care judecătorii şi procurorii le au ca orice altă persoană din România", afirmă Stelian Ion, într-un comunicat de presă transmis luni.

Conform ministrului Justiţiei, judecătorii şi procurorii au dreptul să-şi exprime opiniile nu doar pe forumuri specializate, ci şi public, au dreptul să critice public decizii administrative, legislative şi politice care au efecte asupra sistemului judiciar sau le pot afecta independenţa.

"Orice opinie sau critică onestă este în interesul sistemului de justiţie şi nu trebuie blamată sau sancţionată. Inspecţia Judiciară condusă de Lucian Netejoru se poziţionează în acest moment împotriva interesului general al sistemului judiciar şi al interesului public, acţionând ca un grup de cenzură şi împotriva libertăţii de exprimare, propunând sancţiuni pentru «delict de opinie». Asistăm la o veritabilă acţiune de intimidare a judecătorilor şi procurorilor de către cei care, constituţional, ar trebui să îi apere şi să le garanteze independenţa. Cea care aduce atingere prestigiului justiţiei este, de data aceasta, chiar Inspecţia Judiciară", susţine Stelian Ion.

El adaugă că, în cadrul legilor justiţiei, capitolul referitor la reforma Inspecţiei judiciare este esenţial pentru buna funcţionare a sistemului judiciar.

"După cum şi reconfirmarea libertăţii de exprimare a magistraţilor reprezintă un element pozitiv pe care îl am în vedere în cadrul noilor propuneri legislative", conchide ministrul Justiţiei.

În 2 august, judecătorul Cristi Danileţ scria, pe Facebook: "Pentru că am scris liber pe un forum de magistraţi despre ce se întâmplă in societate, pentru că un aşa zis magistrat a dat mesajele presei, pentru că nişte jurnalişti au preluat comunicările noastre 'vanzându-le' publicului drept nu ştiu ce mari dezvăluiri: ne-au înfierat membri CSM mai înainte de orice investigaţiie, s-a autosesizat inspectorul şef, au făcut memorii câteva sute de colegi, ne-a apărat ministrul justiţiei, ne-au anchetat inspectori judiciari, ne-a fost alături societatea civilă. Rezultat după luni de stres, zeci de memorii şi contestaţii: ZERO abateri".