Stelian Ion: „De la ministerul Dezvoltării nu a venit decât o copie spre avizare. Nu avea cum să fie originalul. A fost o eroare”

Ministrul Justiției a subliniat că proiectul nu are cum să fie adoptat în această seară FOTO Facebook / Stelian Ion

Ministrul Justiției Stelian Ion a explicat miercuri seară, 1 septembrie, că documentul înaintat de ministrul Dezvoltării privind avizarea proiectului de investiție Anghel Saligny nu era cel original, deși în document se specifică că este originalul. Stelian Ion a concluzionat apoi că proiectul nu are cum să fie aprobat în această seară.

„De la ministerul Dezvoltării nu a venit decât o copie a acelui document. Ultima instituție avizatoare în acest lanț este Ministerul Justiției. De fiecare dată ne vin proiecte de avizare cu toate avizele. Deși adresa de înaintare a conținut în mod eronat, nu-mi imaginez că a fost cu intenție acea mențiune că a fost transmis originalul, în realitate a fost transmisă doar o copie. În registrele noastre figurează că e o copie. Nu pot fi în același timp două copii”, a explicat miercuri seară Stelian Ion.

Acesta a adăugat apoi că angajații din ministerul Justiției sunt profesioniști și că mereu au ajutat, indiferent de cine a fost premier sau ministru, să nu se încalce legea.

„În același timp s-au transmis și la Ministerul Transporturilor, deci nu putea fi originalul în două locuri. Nu avea cum să fie transmis către Consiliul Legislativ un original, de vreme ce la noi a fost originalul. Sunt o serie de chestiuni foarte importante. Ministerul Justiției, întotdeauna, prin angajații și profesiuniștii de la minister au făcut în așa fel încât angajații au ajutat să nu se încalce legea. Asta fac și eu, îl sprijin pe premier să se asigure că legalitatea în cadrul procedurilor este respectată”, a adăugat ministrul.

Întrebat apoi la insistențele jurnaliștilor de ce pe documentul de la ministerul Dezvoltării apare mențiunea că documentul respectiv, înaintat către cabinetul său este cel original, Stelian Ion a explicat ca în acea zi au fost transmise mai multe acte cu titlul de original.

„În data de 25 august au fost transmise mai multe acte cu titlul de original. În realitate ele nu sunt originale. Toți juriștii celorlalte ministere apreciază activitatea ministerului Justiției și se bazează pe avizele acesteia. Inclusiv premierul ar trebui să asculte de aceste opinii ale ministerului Justiției pentru că e cel mai avizat să vorbească despre asta”, a adăugat ministrul.

Mai departe, Stelian Ion a afirmat că, din punctul său de vedere, chiar dacă Florin Cîțu decide să organizeze ședință de guvern în această seară, în absența USR PLUS care a anunțat că nu va participa, proiectul Anghel Saligny nu are cum să fie adoptat deoarece are nevoie de semnătura sa.