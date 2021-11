Stelian Ion, despre preluarea de către PSD a Comisiei juridice: „E ca și cum ai pune briciul în mâna maimuței”

Fostul ministru USR al Justiției Stelian Ion a declarat vineri, 26 noiembrie, că preluarea de către PSD a șefiei Comisiei juridice e „ca și cum ai pune briciul în mâna maimuței”. Acesta a amintit apoi agenda social-democraților din ultimii ani.

„Am fost întrebat ce părere am despre schimbarea conducerii Comisiei juridice a Camerei Deputaților. Am o părere foarte proastă! A readuce PSD-ul la conducerea acestei comisii foarte importante a Camerei Deputaților este ca și cum ai pune briciul în mâna maimuței. Am văzut cu toții agenda ascunsă a PSD-ului din ultimii ani. PSD și-a făcut un obiectiv politic din protejarea infractorilor, al corupților și mai ales din slăbirea DNA”, a explicat Stelian Ion.

Fostul ministru reamintește că secția Specială a apărut în contextul în care PSD deținea conducerea comisiei Juridice.

„Asta a și fost unul dintre motivele înființării SIIJ. Mai grav este că acum și peneliștii care purtau sâmbetele DNA mai cu perdea, acum își dau arama pe față vorbind deja deschis despre faptul că au în vedere ca pe viitor dosarele de corupție în care sunt anchetați magistrați să nu mai fie de competența DNA, ci a unei noi structuri pe care o vor înființa împreună cu pesediștii. Punând în fruntea comisiei juridice a Camerei Deputaților o adversară deschisă a DNA, deja drumul pe care îl vor urma este clar. Să-i mulțumim lui Klaus Iohannis pentru direcția pe care va încerca să o imprime justiției în perioada următoare!”, conchide Stelian Ion.

Avocata Laura Vicol, deputat PSD, a fost votată, joi, în funcția de președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților cu 16 voturi pentru și 1 împotrivă. Fosta parteneră a lui Leo din Strehaia, este o fostă procuroare DIICOT inculpată pentru corupție de DNA, fiind apoi avocata Alinei Bica sau a clanului Cămătarilor.

Aceasta este celebră pentru susținerea Secției Speciale, unitate de parchet pe care o vrea întărită -deși organismele europene ne cer desființarea SIIJ.