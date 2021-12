Stelian Ion, avertisment pentru Predoiu: „Să nu încerce să inducă în eroare oficialii europeni. Programul de guvernare este un amalgam de generalități și abureli”

Fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion, i-a transmis duminică 12 decembrie, actualului ministru Cătălin Predoiu că afirmațiile și angajamentele luate de către acesta în fața oficialilor europeni privind reformele din sistemul judiciar sunt „pline de neadevăruri”. „Dacă Iohannis, Mateescu, Grindeanu, Vicol, clanurile pesediste și peneliste nu vă vor lăsa să faceți reforme reale, măcar fiți onest în fața Dvs și a partenerilor europeni și nu ne faceți de râs”, a scris pe Facebook Stelian Ion.

„Îi solicit ministrului Cătălin Predoiu să nu încerce să inducă în eroare oficialii europeni! Cooperarea României în plan internațional trebuie să fie bazată pe corectitudine și loialitate, nu pe tactici înșelătoare.

Ads

Afirmația ministrului Predoiu făcută în fața vicepreşedintei Comisiei Europene şi a comisarului european pentru justiţie potrivit căreia “actualul program de guvernare al României este unul foarte ambiţios în domeniul Justiţiei şi include explicit obiectivele MCV, inclusiv adoptarea modificărilor la Codul penal şi Codul de procedură penală, Legile Justiţiei şi desfiinţarea SIIJ” este plină de neadevăruri.

Programul de guvernare este un amalgam de generalități și abureli, fără angajamentele ferme pe care le așteaptă Comisia Europeană, societatea românească, dar și partea reformatoare a sistemului judiciar. Nu am văzut nicio propunere de îmbunătățire și echilibrare reală a procedurii de numire a procurorilor de rang înalt, nicio reformă a CSM, nu am văzut decât o scamatorie pe care actualul guvern o propune pentru așa-zisa desființare a SIIJ (cu reînființarea ei sub o altă denumire).

Ads

Domnule ministru, ați depus un jurământ, încercați să îl respectați! Dacă Iohannis, Mateescu, Grindeanu, Vicol, clanurile pesediste și peneliste nu vă vor lăsa să faceți reforme reale, măcar fiți onest în fața Dvs și a partenerilor europeni și nu ne faceți de râs! Încercați să vă emancipați de interesele obscure care vizează justiția! Dumneavoastră ați mai primit în trecut, în rapoartele MCV, un cartonaș galben pentru încălcarea recomandărilor Comisiei Europene prin încălcarea avizelor Secției pentru procurori a CSM, nu persistați în greșeală! Întăriți-vă coloana vertebrală! Va fi greu, vă vor ataca și vor încerca să scape imediat de Dvs, dar poate veți rezista și veți reuși ce n-au reușit alții”, a scris Stelian Ion.





Ads





Predoiu a dat asigurări la Bruxelles că SIIJ va fi desființată până în martie

Anul 2022 va fi unul „determinant” pentru România în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor asumate de țara noastră în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), spun oficialii Comisiei Europene (CE). Ministrul Justiției Cătălin Predoiu a discutat pe tema MCV cu Vera Jourova, vicepreședintele Comisiei Europene și cu Didier Reynders, comisarul pentru Justiţie.

„Discuţiile s-au concentrat pe cooperarea dintre Ministerul Justiţiei din România şi Comisia Europeană în cadrul MCV, dar şi pe problematica JAI. Ambii oficiali europeni au insistat pe faptul că 2022 va fi determinant pentru îndeplinirea obiectivelor MCV şi a treia rundă de evaluare în cadrul mecanismului Rule of Law. Din această perspectivă, oficialii europeni au subliniat importanţa calendarului pentru realizarea principalelor obiective, desfiinţarea SIIJ, adoptarea legilor justiţiei şi a codurilor penale. Atât vicepreşedintele, cât şi comisarul au subliniat necesitatea accelerării reformelor şi obţinerea de rezultate concrete, care să poată duce la finalizarea MCV şi continuarea evaluării României exclusiv în cadrul Mecanismului generalizat al UE privind statul de drept. Va fi importantă, pentru atingerea obiectivului de mai sus, care este unul comun al Comisiei şi al României, asigurarea sustenabilităţii reformelor, inclusiv prin respectarea jurisprudenţei CJUE şi a avizelor Comisiei de la Veneţia”, relatează MJ.