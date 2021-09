Stelian Ion îl atacă dur pe Klaus Iohannis: „Președintele ajută PSD să revină la putere. Adevăratul artizan al USL 2.0”

Fostul ministru USR PLUS al Justiției Stelian Ion a lansat miercuri 22 septembrie un atac dur la adresa președinteului Klaus Iohannis după ce acesta din urmă a anunțat că îl susține pe Florin Cîțu la congresul PNL și că acesta „nu are motive să fie demis”. Stelian Ion l-a acuzat pe șeful statului că este „adevărautl artizan al USL”.

„Președintele Iohannis este adevăratul artizan al USL2.0. Dacă mai era nevoie de vreo dovadă, avem astăzi încă o confirmare: `Îl încurajez pe Florin să continue şi să nu se teamă şi pe liberali să rămână la guvernare. (…) Florin Cîţu nu are motive să demisioneze sau să fie demis.` a spus Klaus Iohannis. Lipsa sa de apetit pentru reforme reale, negarea cu obstinație a realității, lipsa dorinței de coagulare a forțelor de dreapta sunt mai evidente ca oricând”, a scris Stelian Ion pe Facebook.

Fostul ministru îl mai acuză pe președinte că „ajută PSD să revină la putere” și dă de înțeles că doar o astfel de alianță ar permite „combinațiile useliste sulfuroase”. Totodată, Stelian Ion susține că lupta lui Klaus Iohannis cu „pesedismul a fost de fața” și subliniază că mandatul președintelui este unul mediocru.

„Klaus Iohannis ajută PSD să revină la putere și a reușit să creeze premisele refacerii unei mai vechi legături de iubire după care se pare că a tânjit atâta amar de vreme. Pentru Klaus Iohannis și „echipa câștigătoare” Constituția a rămas doar un amanunt incomod, iar parteneriatul cu PSD este preferabil celui cu USR PLUS. Cu noi nu pot face combinatiile useliste sulfuroase, cu noi nu pot face manevre de control asupra justiției pentru protecția baronilor galbeni și roșii certați cu legea. Cu useriștii nu te înțelegi, domnule, sunt câini, nu oameni!

Lupta lui Iohannis cu pesedismul a fost de fațadă, se vede clar acum. Premierul de la Grivco este uselist pur sange și nu avem ce-i face. Ne-a înșelat pe toți cei care, în mod naiv, am avut o fărâmă de incredere și l-am votat, mulți dintre noi siliți de împrejurări.

Am mai pierdut încă o șansă, am mai fost ținuti pe bară încă o tură de un președinte mediocru. Reformele reale vor mai aștepta până când politicieni precum cei cu apucături pesediste și useliste vor fi trimiși acasă”, a mai adăugat Stelian Ion.

Reacția fostului ministru vine după ce președintele Klaus Iohannis a anunţat că va participa, sâmbătă, 25 septembrie, la Congresul PNL în care se alege preşedintele formaţiunii. Cu privire la criza guvernamentală, el a arătat într-o discuţie cu jurnaliştii care îl însoţesc la New York la Adunarea Generală a ONU, că aceasta se va tranşa după congresele PNL şi USR PLUS.

Șeful statului a adăugat apoi că nu e de părere că Florin Cîțu nu are de ce să-și dea demisia sau să fie demis și a precizat că îl susține la alegerile pentru șefia PNL.

"Îl încurajez pe Florin să continue şi să nu se teamă şi pe liberali să rămână la guvernare. (...) Florin Cîţu nu are motive să demisioneze sau să fie demis", a spus Iohannis.

Dacă tot se duce sâmbătă la Congresul PNL, Klaus Iohannis ar trebui să-și asume și lansarea oficială a USL2.0: PNL împreună cu PSD, în aplauzele echipei câștigătoare.