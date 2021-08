Stelian Ion, despre desființarea Secţiei Speciale: ”UDMR se pare că au o problemă cu DNA. Știam de lupta pe care au dus-o cu PSD împotriva justiţiei”

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a declarat marți, 17 august, că liderii UDMR "au o problemă cu DNA" deoarece nu doresc ca dosarele de la Secţia Specială să ajungă aici. Ministrul a adăugat că această secţie trebuie desfiinţată deoarece, "intenţionat sau nu", nu s-a lucrat la dosare de corupţie în rândul magistraţilor.

"Comisia de la Veneţia şi-a exprimat un punct de vedere favorabil proiectului Guvernului, deci am pornit cu dreptul, însă ne-am blocat pe parcurs, în Parlament. UDMR a dorit altceva, adăugând la programul de guvernare, punând alte condiţii care nu existau în programul de guvernare şi aici suntem acum. Doresc ca dosarele să nu ajungă la DNA, UDMR se pare că au o problemă cu DNA. Ştiam ce s-a întâmplat în anii trecuţi, ştiam de discursul lor şi ştiam de lupta pe care au dus-o cu PSD împotriva justiţiei.

Ads

Nu ştiam că odată păşind în această guvernare şi agreând acest program de guvernare nu îşi vor schimba discursul cu privire la justiţie. În celelalte privinţe colaborăm, avem o colaborare bună, spun eu, în Guvernul României. Pe partea de justiţie e acest blocaj pentru că nu renunţă la ideile pe care le aveau şi înainte”, a declarat Stelian Ion, la B1 Tv, marţi seara.

Ministrul Justiţiei a precizat că a fost optimist când s-a negociat programul de guvernare, însă colegii de la UDMR sunt împotriva acestui program.

"Am fost optimist pentru că am negociat programul de guvernare, pentru că am luat paragraf cu paragraf şi pentru că în programul de guvernare am scris foarte clar că vom desfiinţa Secţia Specială, vom reface competenţa DNA, vom respecta avizele Comisiei de la Veneţia, rapoartele MCV, toate aceste lucruri le-am agreat acolo. Trebuia să ne limităm la ce scrie în programul de guvernare şi scrie că se reface competenţa DNA, ceea ce UDMR nu vrea, deci se merge împotriva acestui program de guvernare agreat şi care a primit notă bună din partea Comisiei Europene”, a susţinut Stelian Ion.

Stelian Ion a atras atenţia că lucrurile nu s-au mişcat în privinţa dosarelor de corupţie în rândul magistraţilor şi că la această Secţie Specială sunt în lucru aproape 6.000 de dosare care nu sunt soluţionate.

"Nu putem să rămânem blocaţi în asta, vom negocia până găsim posibilitatea de a debloca acest sistem. Pentru că din Legile justiţiei am plecat cu acest prim pas, desfiinţarea acestei Secţii (...) Intenţionat sau nu, pe partea de corupţie în rândul magistraţilor nu s-a mişcat nimic şi aceasta este secţia care, potrivit legii, ar fi trebuit să facă ordine. Trebuie să ne uităm la cifre şi la realitate. Sunt foarte multe dosare la Secţia Specială, erau aproape 6.000 de dosare de curând, care nu sunt soluţionate. Deci e total ineficientă această secţie. Ideea desfiinţării SIIJ nu a fost să slăbim lupta împotriva corupţiei, dimpotrivă, trebuie să mergem mai departe cu lupta împotriva corupţiei, să refacem competenţa DNA”, a declarat Stelian Ion.

Ads

Întrebat de ce se teme UDMR de DNA în instrumentarea acestor dosare, Stelian Ion a declarat că discursul UDMR este de anii 2017-2018.

"Cred că sunt suficient de experimentaţi să îşi exprime singuri opiniile. Discursul a fost în legătură cu DNA, să nu ne mai întoarcem unde am fost, în vremea aşa-ziselor abuzuri ale DNA când se întâmpla, nu ştiu ce se întâmpla. Se întâmpla că se făceau nişte anchete care conduceau la nişte trimiteri în judecată şi care nu conveneau unora. Asta se întâmpla. Discursul acesta este de anii 2017 - 2018. Suntem în 2021, vrem să ridicăm MCV, vrem să facem paşi, să facem reforme. Am spus, modul în care se va rezolva această problemă a Secţiei Speciale va fi un semnal foarte clar pentru modalitatea în care se va face toată reforma pe justiţie pentru că vin celelalte legi. Dacă la Secţia Specială întâmpinăm astfel de probleme şi au trecut multe luni, să vedem cum ne vom descurca cu celelalte legi”, a declarat Stelian Ion.