Stelian Ion, atac dur adresa șefului Inspecției Judiciare, Lucian Netejoru: Asistăm la o veritabilă acțiune de intimidare a judecătorilor și procurorilor

Ministrul Justiției, Stelian Ion, a criticat direct luni, 9 august, acțiunile Inspecției Judiciare, condusă de Lucian Netejoru, despre care spune că este „un judecător care a acceptat să fie numit politic”, împotriva mai multor magistrați incomozi cercetați disciplinar pentru o serie de opinii exprimate pe un forum.

„Este revoltător că Inspecția judiciară condusă de un judecător care a acceptat să fie numit politic, Lucian Netejoru, consumă resurse, timp și energie pentru a hărțui cinci judecători pentru că și-au exprimat opinii pe un forum intern al magistraților.

Ads

Direcția pe care a luat-o Inspecția Judiciară sub conducerea dlui Netejoru este periculoasă și atinge drepturi pe care judecătorii și procurorii le au ca orice altă persoană din România.

Judecătorii și procurorii au dreptul să-și exprime opiniile nu doar pe forumuri specializate, ci și public. Judecătorii și procurorii au dreptul să critice public decizii administrative, legislative și politice care au efecte asupra sistemului judiciar sau le pot afecta independența.

Orice opinie sau critică onestă este în interesul sistemului de justiție și nu trebuie blamată sau sancționată.

Inspecția Judiciară condusă de Lucian Netejoru se poziționează în acest moment împotriva interesului general al sistemului judiciar și al interesului public, acționând ca un grup de cenzură și împotriva libertății de exprimare, propunând sancțiuni pentru „delict de opinie”.

Asistăm la o veritabilă acțiune de intimidare a judecătorilor și procurorilor de către cei care, constituțional, ar trebui să îi apere și să le garanteze independența. Cea care aduce atingere prestigiului justiției este, de data aceasta, chiar Inspecția Judiciară.

În cadrul legilor justiției, capitolul referitor la reforma Inspecției judiciare este esențial pentru buna funcționare a sistemului judiciar. După cum și reconfirmarea libertății de exprimare a magistraților reprezintă un element pozitiv pe care îl am în vedere în cadrul noilor propuneri legislative”, se arată într-un comunicat de presă al Minsiterului Justiției.



În urmă cu câteva zile, Inspecţia judiciară a cerut Secţiei pentru judecători a CSM sancţionarea disciplinară a 5 judecători pentru delict de opinie, după ce discuţiile libere ale acestora pe un forum intern au fost făcute publice. Cei cinci judecători vizați sunt Dragoş Călin, Cristi Danileţ, Alina Gioroceanu, Laurențiu Grecu şi Anca Codreanu.

Judecătorul Cristi Danileț a criticat pe pagina sa de Facebook acțiunea IJ.

Ads

„La 30 de ani după Revoluție și după o reformă a justiției care s-a făcut pentru tocmai că puțini magistrați au avut ocazia să vorbească, Inspecția Judiciară vrea să ne reducă pe toți la tăcere. Ne urmărește viața privată, ne copiază mesajele, inventează comentarii, ne critică modul de a gândi, face aprecieri subiective cu privire la cunoștințele noastre de drept. Totul într-o acțiune abuzivă, nefondată, halucinantă.

Este sistemul unde dacă ești președintele CSM și faci aprecieri politice nu pățești nimic, unde dacă ești șeful Inspecției și nu declari interesele, se spune că plagiezi teza de doctorat sau ești numit politic nu e o problemă; unde dacă ești membru CSM și inventezi un conflict constituțional cu ministrul justiției pe care il pierzi, nu e nimic; unde daca esti membru CSM și trimiți scrisori politicienilor, totul e in regulă; unde dacă te arati solidar cu infractorii condamnati definitiv de supremă e apreciat; unde dacă ești judecător si spui că tara e o dictatura, sa ii fie rusine presedintelui sau ca ministrul bate toba ori e o sluga, ești protejat; unde daca esti judecator și te sună premierul să te pună ministru al justiției, e in regulă; unde dacă te îmbeți si te certi birjareste xu jurnaliștii sau cu primarul e trecut cu vederea. Dar daca spui că se întâmplă toate astea nu in public, ci pe un forum intern de magistrați, ai încurcat-o: esti irational, nu știi drept, nu cunoști atribuțiile instituțiilor”, a scris acesta.

Ads