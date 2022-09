Alexandru Arșinel s-a stins din viață aseară, la 83 de ani, lăsând în spate o impresionantă carieră artistică.

Mare parte din ea a fost legată de relația cu Stela Popescu, decedată în 2017, cei doi jucând împreună mai bine de 35 de ani.

Deși multă lume a susținut că între Stela și Arșinel a existat mai mult decât o relație profesională, aceasta a demontat varianta.

"Eu am avut doi parteneri. Am jucat opt ani cu Ştefan Bănică şi 35 de ani cu Arşinel. Am avut norocul să fiu simpatizată de femeile din public. Am şi zis, glumind, odată că niciodată nu s-a spus că sunt amanta lui Arşinel, ci nevasta.

Ceea ce este o chestie! Şi când jucam cu Bănică, la fel se întâmpla. Când a născut cea de-a doua soţie a sa, Moaţa, cu care a avut un băiat, Alexandru, care a murit, o doamnă l-a oprit pe Ştefan pe stradă şi l-a întrebat: „Cum se simte doamna Stela după naştere?” La care el s-a uitat lung şi i-a răspuns: „Dar Stela nu e nevasta mea. Pe nevasta mea o cheamă Moaţa!”. Doamna s-a întors cu spatele şi a plecat supărată.

La fel este percepţia şi cu Arşinel, toată lumea crede că sunt soţia lui. Acest lucru se datorează faptului că între noi, pe scenă, relaţia este perfectă şi armonioasă. Din clipa în care am ieşit de pe scenă, noi nici măcar buni prieteni nu suntem.

Nu ne facem vizite, nu mâncăm împreună… La noi, teatrul este legătura. Am jucat împreună în toată ţara, am repetat împreună, dar niciodată între noi nu s-a creat acea stare de simpatie personală!", a povestit Stela Popescu, în urmă cu mai mulți ani, conform wowbiz.ro.