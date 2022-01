Ştefan Duduianu era pe lista persoanelor căutate de Poliţia Română. Acesta este acuzat de tâlhărie și complicitate la șantaj.

Cu o zi în urmă, Duduianu a transmis live momentul plecării din Marea Britanie, de pe aeroportul din Birmingham, susţinând că este nevinovat.

"Mă duc să-mi fac check-in şi de asta am făcut live-ul, să vadă toată Poliţia Română. Să vadă că vin singur şi mă predau. Interpolul, toată lumea. (...) Dacă eu mă simţeam vinovat sau ştiam că am făcut ceva, nu mai îmi cumpăram bilet să vin acasă, să mă prezint singur. De asta am decis să vin acasă", a afirmat acesta.

Ads

Ştefan Duduianu, împreună cu fratele său, Florin, au fugit în Anglia de mai bine de un an. Amândoi au fost daţi în urmărire, după ce pe numele lor au fost emise mandate de arestare în lipsă pentru tâlhărie şi şantaj.

Pe Aeroportul Otopeni acesta a fost aşteptat de poliţişti care l-au dus în arest.

"În data de 27 ianuarie 2020, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Investigații Criminale au încarcerat, în baza mandatului de arestare preventivă, un bărbat de 26 de ani. Acesta se afla în urmărire, iar în această dimineață a fost preluat dintr-un aeroport", se arată într-un anunț al poliției.