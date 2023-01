Dezvăluiri incredibile! De ce o bătea Ștefan Bănică pe Andreea Marin: "Se purta cu nevastă-sa execrabil"

Andreea Marin și Ștefan Bănică au fost căsătoriți timp de șapte ani, între 2006 și 2013 și au împreună o fată, Violeta, în vârstă de 15 ani.

Mariajul lor s-a terminat urât, deoarece artistul se purta foarte urât cu Andreea și nu ezita să o lovească.

Ads

Conform dezvăluirilor Click.ro, făcute de Sabin Ivanof, soțul Simonei Pătruleasa, Bănică avea un comportament insuportabil.

„Știu că o jignea şi o umilea pe Andreea Marin pe unde apuca. El, când nu mai avea replică în faţa ei, începea şi o umilea. Şi dacă ea îi răspunde la jigniri, pac!, o lovea. Deci, toţi prietenii ştiau, dar nimeni nu a spus nimic până acum. Dacă ar fi tăcut şi nu ar fi ieşit cu minciunile acelea la Antenă, probabil că nu aş fi spus niciodată că o bătea pe nevastă-sa. Dar aş vrea să ştie lumea cât de ipocrit este”

„Am văzut-o plânsă. Săraca, era o victimă. Plângea de faţă cu noi, am văzut-o de nenumărate ori plânsă şi când venea acasă spunea că divorţează. Problemele cu agresivitatea faţă de Andreea au fost dintotdeauna. Am fost într-o vacanţă la Madrid în 2007. Ei s-au căsătorit în 2005. Eu cu Simona am fost la muzee şi Andreea era singură pe stradă, plângea. El era la sală, îl durea în fund”

„Ultima noastră vacanţă împreună a fost prin 2010. Din 2011 nu am vrut să mai ies cu el, că era un idiot. I-am făcut de atâtea ori morală, eu, între patru ochi. El voia mereu să meargă cu 2-3 cupluri în vacanţă şi când ajungea acolo se purta cu nevastă-sa execrabil, pleca singur, dacă noi eram la plajă el era la mall, dacă noi eram la mall, el era la sală, deci singur – singur, pur şi simplu”