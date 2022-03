Polițistul Marian Godină reacționează pe Facebook în cazul femeii, simpatizante AUR, care a dat jos steagul Ucrainei arborat la intrarea unei instituții din România.

”Nu știu cine e această doamnă și nici de ce mi-a apărut postarea asta la sugestii. Însă nu mi-au luat mai mult de două minute ca să realizez că deși e deranjată de arborarea unui drapel al altei țări, deși acuză că limba română a fost interzisă în școlile din Ucraina, ea însăși e complet agramată și comite greșeli gramaticale elementare, pune virgulă între subiect și predicat, pune semne de punctuație fără nicio noimă etc. Dar, cumva, ea iubește limba română, e mare patriot ea.

Văd că am câțiva din lista de prieteni care au dat like la un așa circ ieftin, i-aș ruga, dacă-mi citesc comentariul ăsta, să afle că am o părere foarte proastă despre ei, din clipa asta îi consider incredibil de idioți, mi-e mie rușine de cât de prostovani sunt, oameni în toată firea sunt prostiți de o agramată care face circ și pozează în mare patriot în timp ce batjocorește limba română.

Și încă ceva, acum, că a dat steagul ăla jos, așa-i că trăiți mai bine? Noroc cu această "luptătoare", v-a redat libertatea, v-a făcut traiul mai bun, e o eroină. Vai de capul vostru... parcă mi-e și milă de voi, cât de ușor sunteți de prostit, dar tare mi-e că unii dintre voi erați deja proști grămadă.

Desigur, e dreptul vostru să urmăriți pe cine doriți, e dreptul vostru să dați like la ce doriți, așa cum și dreptul meu e să vă consider niște oameni cu care nu mi-aș pierde vremea vreodată, niște oameni cu minte tare puțintică.

PS mi-a trimis cineva un print, doamna are expuse contul bancar pentru donații și contul de paypal, deci s-ar putea ca ea să fie doar agramată, nu și proastă. Proști sunt alții”, scrie Marian Godină.