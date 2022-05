ANPC, despre starea vehiculelor STB: „Nu ne dorim o tragedie precum cea de la Colectiv”

Starea mijloacelor de transport din parcul STB este absolut dramatică, fiind probleme la sistemele de frânare şi alerte de incendiu, iar călătorii sunt în pericol şi există riscul să se repete tragedia de la Colectiv, a declarat marţi, 10 mai, Horia Constantinescu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, într-o conferinţă de presă.

Ads

"În urmă cu 40 de zile am desfăşurat un control la autobazele şi depourile STB şi la acel moment am stabilit cu conducerea societăţii anumite măsuri care trebuie luate pe termen scurt, cum ar fi starea de curăţenie şi igienă a vehiculelor, aflate în stare avansată de murdărie, urmând să înceapă şi acţiuni pentru măsurile pe termen mediu şi lung. Din păcate, între timp nu s-a făcut nimic, cu excepţia faptului că am găsit câteva capete de mop şi câteva mături noi", a spus Constantinescu.

El a arătat că personalul STB de la întreţinere este mult subdimensionat şi, în medie, o persoană trebuie să cureţe şi să igienizeze 40 de vehicule, ceea ce este inuman şi imposibil de realizat, iar detergenţii şi dezinfectaţii folosiţi sunt de o calitate slabă.

"De asemenea, marea majoritate a pieselor de schimb folosite pentru vehicule sunt "after market", foarte puţine sunt originale. Ceea ce am găsit erau recondiţionate, cu o uzură mult peste ce ne imaginăm noi în raport cu siguranţa cetăţenilor. Mecanicii se plâng de lipsa pieselor şi că sunt nevoiţi să facă tot felul de operaţiuni la limita bunului simţ tehnic, pentru a putea ieşi cât mai multe maşini pe traseu. Sunt probleme cu sistemul de frânare sau cu direcţia. Nu putem vorbi nici măcar de o dotare elementară", a susţinut preşedintele ANPC.

Ads

El a mai spus că inspectorii au găsit discuri de frână crăpate, rugină la sistemul de furtune ale frânei sau ale aerului comprimat, senzori care nu funcţionează, inclusiv cele de alertă de incendiu, iar călătorii sunt expuşi pericolului.

La rândul său, Paul Anghel, director general în cadrul ANPC, a arătat că au fost găsite inclusiv vehicule fără inspecţia tehnică periodică, iar cei din depouri au relatat că au fost cazuri de tramvaie care nu au mai putut frâna.

Ads

"Vreau să tragem un semnal de alarmă. Există în circulaţie tramvaie Tatra din 1967, care au durată de circulaţie de 8-10 ani, noi le folosim 20-30 de ani, şasiul are 50 şi ceva de ani, şasiuri pe care le mută de pe un tramvai pe altul, cu sisteme de frânare învechite. E clar că sunt un pericol pe roţi printre cetăţeni. În plus, marea majoritate a vehiculelor STB nu au rampă de acces pentru persoanele cu dizabilităţi", a spus Anghel, subliniind că, în acelaşi timp, Bucureştiul are pretenţia să fie un smart city.

"Trebuie să găsim o soluţie să nu periclităm siguranţa călătorilor. Nu ne dorim o tragedie precum cea de la Colectiv pentru a lua măsuri abrupte", a completat directorul general al ANPC.

De asemenea, Horia Constantinescu a mai spus că este justificată comparaţia cu tragedia de la Colectiv, în condiţiile în care există probleme la sistemele de frânare şi de alertă împotriva incendiilor.

"Situaţia este absolut dramatică. Noi le-am retras din circulaţie doar pe cele care reprezentau un pericol imediat, dar dacă era să le retragem pe toate care erau în neregulă, marea majoritate a bucureştenilor ar fi trebuit să aleagă altă soluţie de deplasare. Noi vom transmite un nou material către instituţiile abilitate să cerceteze modul în care sunt lăsate să circule aceste bombe pe roţi fără frâne, fără protecţie împotriva incendiilor. Comparaţia cu Colectiv este într-o zonă apropiată, pentru că nefuncţioarea unui sistem de alarmă în cazul unui incendiu poate ţine înăuntru călătorii şi riscăm incidente mult mai grave decât ne putem imagina. Un tramvai fără frâne poate mătura o intersecţie întreagă", a subliniat Constantinescu.

Ads

El a adăugat că depourile arată atât de deplorabil, încât există chiar solicitări din partea unor case americane de film să turneze aici o nouă serie din filmul apocaliptic Mad Max.

ANPC va continua controalele atât la societăţile de transport în comun din ţară, cât şi la Metrorex.

"Vrem să transmitem un mesaj primarilor să aibă un rol activ şi să ia măsuri în reevaluare a parcului auto, să se asigure că pot frâna şi că oamenii nu sunt un pericol, înainte să venim în control", a susţinut reprezentantul autorităţii.

Acesta nu a dorit să comenteze afirmaţiile primarului Nicuşor Dan, potrivit căruia controalele ANPC sunt de fapt acţiuni politice.