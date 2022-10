Stațiunile de schi ascunse ale Europei. Puțini turiști au auzit de ele, dar sunt iubite de localnici FOTO

Iubitorii de schi deja își pun la punct vacanțele pe pârtie, iar Europa nu duce lipsă de astfel de destinații. Totuși, cele mai populare din cu două dezavantaje majore: sunt foarte aglomerate și foarte scumpe.

Europa are și stațiuni de schi ascunse, care deși sunt extraordinare, par să fi fost ratate de mai toți turiștii și cunoscute mai degrabă de oamenii locului, potrivit CNN Travel.

O vale liniștită cu sate tradiționale, munți înalți și un domeniu schiabil extins. Găzduiește cinci mici stațiuni puțin comerciale, iar zona a câștigat recunoaștere datorită legăturii cu Grimentz și Zinal prin telecabină.

Farmecul italian, priveliște către Matterhorn și prețuri mici. Zona de schi este ideală pentru schiorii la un nivel mediu și are legături cu Gressoney și Alagna.

Un sat peste care timpul nu a trecut, cu pârtii liniștite, zăpadă grozavă și legături cu zona de schi Arlberg. Prețurile sunt foarte bune, iar vedeta este telgondola care leagă Warth de luxosul Lech.

4. Sainte Foy, Franța

Un refugiu comparativ cu nebunia caracteristică stațiunilor populare, ideal pentru familii. Zona de schi se ridică de la 1.550 de metri la 2.620 de metri și are doar șase teleschiuri, dar pârtiile sunt numai bune.

Pârtii de schi mărginite de brazi, atmosfera tipic austriacă, sate pitorești și priveliști minunate. Hochkoenig este cel mai înalt munte din Alpii Berchtesgaden (2.941 de metri) și numele unei stațiuni situate la 80 de kilometri sud de Salzburg. Dacă ajungeți acolo, trebuie neapărat să mâncați friptură de porc cu găluște și varză murată, urmate de clătite Kaiserschmarrn cu prune înăbușite.

6. Pralognan-la-Vanoise, Franța

Un sat autentic ascuns la capătul unei văi abrupte, sub impozanta Grand Casse de 3.855 de metri. Zona de schi se ridică de la 1.410 de metri la 2.355 de metri și oferă 26 de kilometri de pârtii îngrijite și 12 teleschiuri.

Little ski resort located at the top of the valley if you drive through Bozel, we lived there for 3 seasons! fantastic touring and brilliant powder .. if you are in #Courchevel or #Meribel and want an awayday we highly recommend it pic.twitter.com/cw1ez89Zjl— Cool Ski Jobs (@CoolSkiJobs) December 16, 2019