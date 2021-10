Drăguș putea să fie omul zilei în Belgia! Românul a marcat două goluri pentru Standard Liege, dar VAR i-a stricat bucuria. Dramatism total în final VIDEO

Fotbalistul echipei Standard Liege, Denis Drăguş, a înscris un gol în meciul terminat la egalitate, sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-2, în faţa formaţiei OH Leuven, în etapa a XI-a a campionatului Belgiei.



Drăguş a marcat golul de 2-0, în minutul 51. Primul gol a fost înscris de Tapsoba ’39.

Două minute mai târziu, fotbalistul român a marcat din nou, dar golul său a fost anulat de VAR pe motiv de VAR după 7 minute de analiză a fazei.

Pentru Leuven au marcat Mercier ‘90+6 şi Kaba ‘90+10.

Denis Drăguş a jucat până în minutul 67.

Standard Liege ocupă locul 11 în clasament, cu 14 puncte, iar Leuven este pe 16, cu 10 puncte.

Too bad for Denis Dragus, he could have two goals on his first startpic.twitter.com/z2aTbo6BCK— Romanian Football (@RoFtbl) October 16, 2021