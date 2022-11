Rambo vs Terminator! Adevărul despre relația dintre Sylvester Stallone și Arnold Schwarzenegger

În anii '80 și '90, doi dintre cei mai importanți actori din cinematografia de la Hollywood de acțiune au fost Sylvester Stallone și Arnold Schwarzenegger.

Amândoi au jucat în unele dintre cele mai mari filme ale acelor ani, dar nu s-au putut suporta unul pe celălalt din cauza concurenței acerbe.

A recunoscut-o chiar starul din Rocky într-un interviu pentru revista Forbes.

"Nu prea ne plăceam, exista o animozitate uriașă. Poate că sună un pic vanitos, dar cred că la vremea respectivă am fost pionierii unui gen de film care nu mai fusese văzut".

Pentru Stallone, totul avea legătură cu "competiția", pe care amândoi o afișau ori de câte ori puteau. "Am crezut că este ceva care a ajutat, dar în afara ecranului încă eram în competiție și nu era deloc sănătos. Dar am ajuns să devenim foarte buni prieteni", spune el în interviul acordat Forbes.

În alte declarații făcute în timpul apariției sale în emisiunea "The Jonathan Ross Show", Stallone a intrat în detalii despre relația lor: "Nu am putut suporta să fim împreună, pentru o vreme, în aceeași galaxie. Chiar ne uram unul pe celălalt. Chiar am făcut-o"

Toate acestea sunt de domeniul trecutului, iar acum Stallone (76 ani) și Schwarzenegger (75 ani) sunt buni prieteni, ba chiar au apărut și în mai multe filme împreună, precum "Escape Plan" sau "Expendables".