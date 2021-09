El e puștiul de 10 ani care construiește mașina viitorului! Și-a descoperit pasiunea la grădiniță

Tudor Duculescu are 10 ani, se dă pe circuitul de karting de la 6 și câștigă trofee. E pasionat de electronică, iar până acum are 200 de invenții făcute de el. Băiatul lucrează la un automobil cu sistem de dronă și combustibil care să nu afecteze mediul.

Kartingul electric și invențiile merg mână în mână. Asta ne arată Tudor Duculescu, un pilot de karting electric, care la 10 ani nu se plictisește. Atunci când nu e la școală, antrenamente și la competiții, copilul face...invenții. Are peste 200 la activ!

Ads

„Fac invenții cu roți sau ventilatoare, mașini care scot sunete. Și am primit un set de electronică de la antrenorul meu și lucrez cu el”, spune Tudor Duculescu, pilot de karting electric.

Tudor și-a descoperit pasiunea încă de la grădiniță. „Am desfăcut o mașină și am făcut o invenție din ea. Am adunat câteva motoare de la alte mașini și am făcut un electromotor și motorul adevărat. Am pus niște creioane în loc de pistoane și s-a mișcat ca motorul unei mașini”, a explicat Tudor.

Tudor are planuri mari. Lucrează la mașina viitorului pe care vrea ca atunci când va fi mare să o conducă! „O fac pe curent, ca sistem de dronă și elicele le pun sub un capac, să fie descoperite doar o parte din ele, să poată să dea aerul afară”, a precizat băiatul

Până atunci, Tudor construiește tractoare care prind 50 de kilometri la oră. „Acesta este un prototip pe care voi face un tractor de modă nouă”, a declarat el.

A câștigat finala la Super Miniwatt

Ultima competiție la care Tudor a participat și unde a câștigat finala la Clasa Super Miniwatt a fost Marele Premiu al orașului București 2021, la Karting Electric. Evenimentul, organizat de Clubul de Karting București, ai cărui fondatori sunt Robert și Tina Drăgan, a avut loc în Capitală, în urmă cu două săptămâni. La concursul care s-a desfășurat pe Calea Victoriei au luat startul peste 30 de copii piloți.

Piloții cu vârste cuprinse între 4 și 13 ani au dat dovadă că sunt sunt adevărați sportivi. Această competiție este primul eveniment motorsport desfășurat în București cu zero amprentă de dioxid de carbon. Karturile participante la concurs sunt electrice, iar alimentarea lor și a întregului sistem logistic s-a făcut 100% cu energie solară.

Pe lângă concursul de karting, evenimentul a avut și scop educativ, partenerii au organizat workshop-uri și sesiuni de comunicări având ca temă centrală protejarea mediului împotriva poluării, colectarea și reciclarea gunoiului, importanța păstrării unui oraș curat și traiul într-un mediu sănătos.

Sufrageria casei este atelierul lui

Mama lui Tudor povestește că invențiile pe care le-a creat băiatul acoperă o paletă largă: de la discoteca pentru furnici, la ventilatoare pentru mine și mașini cu propulsie pe verticală. Tudor a transformat sufrageria casei în atelier de lucru, iar mama e martoră zilnic la noile lui descoperiri.

„Când începe să miroase și să iasă fum, îmi dau seama că Tudor este în momentul creației. În primă fază, are nevoie de câteva zile de concentrare, stă pe lângă piese, dar nu face nimic. Apoi își pune ideea pe hârtie și după, în practică. De cele mai multe ori îi iese, dar și când nu se întâmplă, nu se lasă până nu termină ce a început”, spune Meda Duculescu, mama lui Tudor.

Ads

Cel la care merge primul să îi arate noua invenție este Robert Drăgan, antrenorul lui și fondatorul Clubului de Karting București la care băiatul este legitimat. „Îi cumpăr motorașe, elice, lițe și întrerupătoare”, a completat Meda Duculescu.

Meda a dezvăluit și cele 10 calități pe care fiul său le are și pe care le repetă de câteva ori pe zi și le-a notat pe o foaie de hârtie.

“E un pilot foarte bun, un prieten bun, e bun la suflet, e un biciclist bun, un proiectant excelent, are idei bune, e iubitor de cicalete, așa le spune pisicilor, este iubitor al naturii, al mașinilor și al oamenilor în vârstă“, a încheiat Meda Duculescu.