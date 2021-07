Pe ce loc s-a clasat Simone Tempestini, in a doua etapa din Campionatul European de Raliuri

Echipajul romanesc format din Simone Tempestini si Sergiu Itu (Skoda Fabia Rally2 Evo) s-a clasat pe locul 10 la general in Raliul Letoniei, a doua etapa din Campionatul European de Raliuri.

La doar al treilea raliu cu noua masina de concurs, Tempestini a avut o evolutie constanta pe macadamul din Letonia, acolo unde victoria i-a revenit rusului Nikolay Gryazin. Dupa o prima zi in care a terminat pe 14, campionul Romaniei a fortat in ziua decisiva si a urcat patru pozitii pana la final.

Ads

"Rezultatul ne multumeste doar partial, eu si Sergiu-Sebastian Itu ne-am straduit foarte mult sa fim cat mai buni, suntem nerabdatori sa luam startul la urmatoarea etapa. Ma bucur ca am avut ocazia sa reprezentam Romania la acest nivel", a spus Tempestini imediat dupa finalul raliului.

Cel de-al doilea echipaj tricolor prezent in Letonia, format din fratii Norbert si Francesca Maior, a abandonat chiar in startul primei zile si a continuat duminica din postura de super rally. Cei doi s-au clasat intr-un final pe locul 7 la ERC3 Junior, insa se mentine pe podium in clasamentul general dupa primele doua runde.

Echipajele legitimate la Napoca Rally Academy si care fac parte din lotul national de raliuri au in plan si participarea la a treia etapa din acest sezon european, care va avea loc la finalul acestei luni, la Roma. Anul trecut, la raliul din capitala Italiei, Tempestini a reusit sa se claseze pe 5 la general si pe 2 la ERC1 Junior.