Cine e sportivul român din lotul olimpic care apare în dosarul vaccinărilor fictive. Soția sa, consilier PNL, e și ea implicată. Reacția femeii

Un sportiv care a reprezentat România la mai multe ediţii ale Jocurilor Olimpice de iarnă, la concursurile de sanie, şi soţia sa, membru PNL şi consilier local la Sinaia, apar ca suspecţi în dosarul privind eliberarea certificatelor false de vaccinare anti-COVID în judeţul Prahova.

Întrebată de News.ro de ce în luna iulie, când ritmul vaccinării scăzuse, a ales să plece de la Sinaia tocmai la Valea Călugărească, la zeci de kilometri distanţă, pentru a se vaccina, femeia a explicat că soţul său trebuia să plece în cantonament şi au optat pentru această variantă, pentru că la centrele din apropiere trebuia să aştepte o săptămână - două. De altfel, procurorii au depus la dosarul de la instanţa de judecată interceptări în care unul dintre aşa-zişii beneficiari ai certificatelor false de vaccinare îi cere unuia dintre inculpaţi să îi elibereze mai repede certificatul fals, invocând că face parte din lotul olimpic.

Numele soţilor Valentin Creţu şi Georgiana Ioana Maria Creţu se regăsesc pe lista suspecţilor din dosar cu care cei acuzaţi în dosar că au falsificat certificate de vaccinare COVID nu au voie să ia legătura, conform deciziei Tribunalului Prahova, validată de Curtea de Apel Ploieşti.

Mai multe interceptări ale procurorilor din dosarul privind eliberarea de certificate false de vaccinare anti-COVID la centre de vaccinare din judeţul Prahova arată că printre presupuşii beneficiari ai certificatelor false se regăseşte un sportiv care reprezintă România la Jocurile Olimpice din China.

„În data de 12.07.2021, ora 17.57.57, ................................ a fost contactat de către XX, ............................................ şi au purtat următoarea discuţie

XXX: Alo? Da!

XX: Salut! De la Sinaia te sun. Ţi-am trimis..

XXX: Da...

XX:... pentru mine şi soţia...Şi ţi-am trimis şi pentru nişte...pentru naşii mei...şi...naşii nu mai vor, că..s-au speriat că durează, că face, că drege, că io cu naşi-miu suntem la lotul olimpic şi noi tre’ să avem vaccinuri că avem deplasare în China

XXX: Ştiu, am înţeles...el mi-a zis când m-a sunat astăzi, că miercuri mă sună pentru joi, să zică la ce oră şi unde...că e altă locaţie acuma

XX: Am înţeles...haideţi..

XXX: E de ajuns să vii, decât de prezenţă şi atât..

XX: XXX: Am înţeles

XXX: Dacă (neinteligibil), bine, dacă nu...ne auzim miercuri şi...

XX: A...deci s-ar putea să poată, să facă treaba bună totuşi...

XXX: Da!... Aşa mi-a zis astăzi, că m-a mai sunat...şi de la Sinaia o grămadă..

XX: Păi da.. Deci rămâne pă miercuri? pă la ce oră?

XXX: Miercuri mai mă suni pă după-masă, ca să-ţi spun la ce ora.

XX: Bine! Eşti boier! Hai, Doamne-ajută! Să rezolvi, că altfel m-ai ..m-ai băgat în...

XXX: Ce, io nu vreau?

XX: Hai! Mersi! Salut!

XXX: Hai!

De asemenea, în 14.07.2021, ora 15.11.00, cei doi au purtat următoarea discuţie:

XXX: Alo? Da!

XX: Salut, Xne! De la Sinaia te sun, a rămas să vorbim astăzi.

XXX: M-a sunat băiatul ăla şi a zis că mâine dimineaţă la 8 mă sună să-mi spună unde să mergem.

XX: Am înţeles...

XXX: Că e Johnson-ul...a zis..

XX: Da?

XXX: Mă suni... mă suni pe la 8, mâine.. Sunt de noapte, da..

XX: Am înţeles..

XXX: Mă mai suni tu ca să-mi aduci aminte!

XX: Da, da-ţi zice ora.. adică mâine sigur ne vedem..

XXX: După masă, după 4.. Că eu sunt şi de noapte, dracu, să merg să vă las acolo şi pe urmă plec.

XX: Da, păi.. da,aaa.. am înţeles. Deci mâine de noapte!

XXX: Da.

XX: Şi ne face Johnson-ul chiar dacă am avut ăla înainte?

XXX: Da, aşa mi-a zis!

XX: Am înţeles! Vezi că ăsta, naşi-miu, X, ţi-a trimis două foi de X, îşi vor banii înapoi, au zis că nu mai vor!

XXX: Ei, nicio problemă! Da!

XX: Ca şă ştii.. da? Pentru mâine, da? Deci, mâine sigur!

XXX: Da! Aşa mi-a zis că am vorbit cu el mai devreme. Da’... io n-am numărul băgat în memorie la nimeni.

XX: Aaa.. Foarte bine...Da...

XXX: Bine...Hai...bine.

XX: Deci..mâine te sun la 8 dimineaţă

XXX: Îhî..Şi X..ce-a fost, decât primu’, nu?

XX: Da... da, da, da, da... pentru primu’, pentru primu’...

XXX: Să-mi dai mesaj cu cât, ca să-i spun să-mi dea şi... Că io i-am dat pă toţi atuncea, de la toţi, nu ştiu care e ... X care-i aia...să ştiu ce... ce-i cer

XX: A... Să-mi dea foile şi banii înapoi pentru X, da?

XXX: Da

Printre presupuşii beneficiari ai unui certificat de vaccinare, fără vaccin, este şi Georgiana Ioana Maria Creţu, soţia sportivului Valentin Creţu, consilier local în Consiliul Local Sinaia.

Georgiana Ioana Maria Creţu spune că s-a vaccinat, împreună cu soţul său, la centrul de la Valea Călugărească. Femeia „jură” că a făcut vaccinul, cu serul Pfizer, că a mers de două ori la vaccinare. ”Am şi poză în telefon când m-am vaccinat şi am acel fluturaş pus pe braţ”, afirmă ea.

Întrebată de ce a ales să plece de la Sinaia tocmai la Valea Călugărească, la zeci de kilometri distanţă, pentru a se vaccina, Georgiana Ioana Maria Creţu a explicat, pentru News.ro: „Pentru că soţul meu trebuia să plece în cantonament şi am ales să facem treaba asta pentru că la Sinaia trebuia să stăm la programare şi dura o săptămână sau două, ceva de genul”.

Ea susţine că centrul de vaccinare de la Valea Călugărească era singurul centru unde nu trebuia să stea la programare.

Întrebată cum îşi explică faptul că şi ea şi soţul său sunt suspecţi în dosar, Creţu susţine că a „picat în plasa” unor oameni pe care i-a cunoscut la centrul de vaccinare.

„Pentru că am fost şi noi cumva, oare, vinovaţi că am picat în plasa unor oameni mai... nu ştiu dacă să zic binevoitori sau nu. Ne-au luat de acolo, noi ne-am dus să vedem despre ce este vorba, dacă într-adevăr nu se stă la coadă şi un domn de acolo ne-a întrebat dacă vrem să ne vaccinăm şi noi am spus că vrem cu Johnson să ne vaccinăm pentru că soţul meu urma să plece şi trebuia să plece şi la Jocuri şi ni s-a spus că Johnson-ul ar fi valabil mai bine peste ocean. Şi de aceea, ne-am dus acolo. Ne-au păcălit, domnul de acolo care stătea prin curte şi încerca să racoleze, probabil oamenii, aşa, ne-a spus: «vreţi cu Johnson?» Zice: «lăsaţi că vă ajutăm noi». Atâta ne-a spus. Şi soţul a spus: «Chiar vă rugăm frumos, că uitaţi, la Sinaia nu există Johnson şi chiar vrem să ne vaccinăm cu Johnson». Şi zice: «Dar vă costă». Da, şi de acolo a plecat” a declarat Georgiana Ioana Maria Creţu pentru News.ro.

Aceasta admite că a dat bani respectivei persoane, precizând că a dat 800 de lei.

Femeia susţine că ea şi soţul ei şi-au primit banii înapoi, pentru că persoana respectivă „nu a reuşit” să îi ajute ”cu nimic” şi că, în loc de serul Johnson, au fost vaccinaţi cu Pfizer.

„Păi trebuia să ne ajute să ne vaccinăm cu Johnson, noi de aia ne-am dus acolo, şi nu a reuşit să ne ajute şi noi ne-am vaccinat pe bune, până la urmă. (...) Pe noi ne-a înţepat, nu ştiu acuma cu ce ne-a înţepat, dar chiar ne-a înţepat”, spune femeia.

Georgiana Ioana Maria Creţu spune că şi naşii săi au plătit bani pentru a fi vaccinaţi, deşi nu au fost prezenţi la centru, iar naşii au primit de asemenea banii înapoi.

„Ce ne simţim vinovaţi este că am făcut această greşeală enormă să dăm nişte bani cuiva pe care nu îl cunoşteam. Asta chiar a fost o mare greşeală”, mai spune femeia.

Patru persoane, trei fiind asistenţi medicali, reţinute iniţial de procurorii prahoveni în acest dosar au fost plasate sub control judiciar, după ce Curtea de Apel Ploieşti a respins contestaţia procurorilor la decizia Tribunalului de a nu accepta propunerea de arestare preventivă. În acelaşi dosar sunt cercetate alte câteva zeci de persoane, unele dintre acestea rude, care ar fi cumpărat certificatele false de vaccinare.

