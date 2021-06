Simone Tempestini, gata sa isi apere trofeul la Raliul Argesului

Cu doua victorii din doua in 2021, Simone Tempestini ia startul in acest weekend la Raliul Argesului cu gandul de a-si apara trofeul la competitia pe care a castigat-o autoritar in ultimele doua editii. Runda care va avea inclusiv probe speciale pe Transfagarasan aduna la start un total de 74 de echipaje.

Principalul contracandidat pentru cvintuplul campion national absolut va fi chiar colegul sau de la Napoca Rally Academy, Bogdan Marisca, actualul lider provizoriu al Campionatului National de Raliuri Betano. Cu exceptia Winter Rally Covasna, cand s-a impus Dan Girtofan, acestia si-au impartit victoriile din acest sezon.

Patru dintre cele 8 probe ale Raliului Argesului se vor desfasura pe Transfagarasan sau pe drumul care duce spre cel mai spectaculos drum din Romania. "Este una dintre probele mele preferate. Imi place Transfagarasanul sa il parcurg si in timpul liber, iar la raliu este o adevarata bucurie", spune Tempestini, care din cele 14 probe speciale ale Raliului Argesului din ultimii doi ani a fost cel mai rapid in 13.

Actualul lider al campionatului, Bogdan Marisca, s-a impus la editia din 2002, cand facea echipa cu acelasi copilot de astazi, Sebastian Itu. De altfel, pilotul clujean are trei podiumuri la etapa care are sediul central la Pitesti. "Scopul principal este sa strangem cat mai multe puncte pentru ca este un sezon maraton in care trebuie sa fim cat mai concentrati", a spus si Marisca.

De la start nu va lipsi nici Norbert Maior, care la 22 de ani a terminat pe locul 3 la general in 2020, iar in acest moment se afla inclusiv in lotul national de juniori. Vicecampionul national Dan Girtofan a confirmat deja prezenta la Raliul Argesului, la fel si favoritii locali Cristian Dolofan, Eugen Caragui si Bogdan Nastase, toti de la DTO Rally. Cu doua podiumuri in acest sezon, Sebastian Barbu forteaza o clasare superioara in aceasta etapa care se desfasoara exclusiv pe asfalt.