Ce a aprins fitilul scandalului dintre Sandra Izbașa și edilii din Bușteni. Sportiva a venit la primărie chiar la începutul anului 2021

Decizia gimnastei Sandra Izbașa de a renunța la titlul de cetățean de onoare al orașului Bușteni a surprins autoritățile locale.

Mircea Corbu, actualul primar al stațiunii de pe Valea Prahovei, susține că gimnasta a venit la primărie la începutul anului 2021, dar edilul nu a dat nicio explicație concretă cu privire la discuțiile pe care le-a avut cu Sandra Izbașa. Acesta s-a scuzat susținând că nu știe despre ce este vorba, invocând faptul că este primar de puțin timp.

”Trebuie să vedem, contract are, nu are, deci cert este că trebuie să intre în arhivă. Am dat ca să caute la toți cetățenii, cine are cine n-are. E un pic de lucru, da? Momentan ce pot să vă zic, nu știu de unde a ieșit. Nu o cunosc. A fost la mine într-adevăr în ianuarie, am vorbit cu dânsa, i-am arătat că nu i-a făcut niciun contract, deci trebuie să discut și eu. Eu am numai opt luni la primărie, trebuie să mă interesez”, a explicat Mircea Corbu, primarul orașului Bușteni.

Acesta a precizat că Primăria va avea în cel mai scurt timp un punct de vedere legat de situația în care se află gimnasta Sandra Izbașa.

Nici Nae Savel, fostul viceprimar al stațiunii Bușteni, nu știe exact ce s-a întâmplat de s-a ajuns la aceste discuții. Savel a precizat că în timpul mandatului său, nu știe ca Sandra Izbașa să fi venit la primăria din Bușteni pentru a se interesa de terenul care i s-ar fi cuvenit odată cu primirea titlului de cetățean de onoare.

”Trebuia să se adreseze consiliului local de la vremea respectivă, nu știu dacă actualul consiliul local mai face reparații. Hotărârea a fost luată în baza unui regulament, dacă regulamentul de atribuire s-a modificat, trebuie să modifice și HCL. Deci cei ce primesc titlul de cetățeni de onoare, primesc titlul în baza unui regulament aprobat de consiliul local. Ce li se dă, dacă li se dă, ce facilități au, dacă nu au și așa mai departe. Eu personal nu am văzut-o și nici nu am cunoștință sau să fi auzit vreodată de solicitarea ei. Îmi pare foarte rău că s-a întâmplat așa”, a precizat Nae Savel, fostul viceprimar al stațiunii Bușteni.

Savin: ”Se rezolva”

Nici măcar Emanoil Savin, cel în mandatul căruia Sandra Izbașa a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Bușteni, nu este la curent cu motivul deciziei gimnastei. Întrebat dacă știe care este cauza pentru care marea campioană a luat o astfel de decizie, Savin a negat.

”Nu știu. Eu am plecat de la primărie din 2016. Dar știu că avem prin hotărâre de consiliu ca toți cetățenii de onoare să primească 500 de metri pătrați cu titlu gratuit pe viață. Este un teren dat în folosință cu titlu gratuit pe viață, cum le-am dat la toți. Că la toți le-am dat. Probabil că, dacă eu am plecat, nu s-au mai înțeles cu ăștia ai mei pe aici, și a rămas fără. Nu trebuia să facă asta că până la urmă se rezolva.

Există o hotărârea de consiliu. În baza HCL, automat fata de la cadastru identifică terenul. Așa i-am dat lui Halep, așa le-am dat la toți. Și Cornelia și Lupu Rednic au, și Bute și Diaconu și Doroftei și Alina Dumitru și Ionuț Iftimoaie, toți au. E un contract care se face de dare în folosință cu titlu gratuit, cu cadastru cu tot. Eu nu prea m-am mai implicat, dar ea are bază legală ca să... Nu are nicio treabă politica aici, ce să aibă politica cu... Ce politic să fie? Astea nu s-au dat politic”, a explicat fostul edil al stațiunii Bușteni.

De altfel, fostul primar nu s-a ferit să posteze pe Facebook fotografii realizate alături de vedetele pe care le-a invitat a Bușteni. Imaginile sunt publice și astăzi pe atât pe contul personal cât și pe pagina de Facebook a politicianului.

Contactată telefonic, Sandra Izbașa a refuzat să explice ce a determinat-o să ia o astfel de decizie sau să aducă lămuriri cu privire la postare de pe pagina sa de Facebook în care anunța public faptul că renunță la titlul de cetățean de onoare al orașului Bușteni.

”Consider ca declarația pe care am facut-o pe Facebook este suficientă. Nu doresc să mai aduc alte completări sau explicații”, a declarat Izbașa.

În mesajul postat luni, 23 august, pe contul său de Facebook, Sandra Izbașa precizează faptul că în spațiul public au apărut informații neadevărate legate de faptul că ea ar deține un teren de 500 de metri pătrați în Bușteni. În plus, gimnasta a explicat că asocierea imaginii sale cu ”numeroase campanii electorale” nu o reprezintă.

”Fotografiile publicate în spațiul public au fost făcute sub pretextul “arhivelor personale”, ulterior descoperind postarea lor în mediile online cu descrieri care sugerau susținerea mea politică față de unele persoane care urmau să candideze pentru diferite funcții publice, fără acordul meu prealabil, fapt ce mă dezonorează”, a scris Sandra Izbașa pe Facebook.

În plus, aceasta a explicat că timp de șapte ani a ”servit promovării imaginii turistice a orașului Bușteni prin cesionarea pro bono a imaginii mele în scopul folosirii ei în mediul outdoor, prin afișarea fotografiilor pe bannerele din centrul orașului, această imagine fiind asociată în mod greșit cu unele “favoruri politice” de care aș fi beneficiat, un alt lucru total neadevărat”.

96 de cetățeni de onoare ai Bușteniului

Sandra Izbașa a fost declarată cetățean de onoare al Bușteni în anul 2014, când primăria era condusă de Emanoil Savin. În același an au primit titlul de cetățeni de onoare medici și actori cu notorietate din România: Marcel Iureș, Gheorghe Mihăiță, Florin Piersic, Medeea Marinescu, Ioan Lascar, Irinel Popescu, Horațiu Mălăele, dar și Dumitru Prunariu.

Orașul Bușteni a acordat titlul de cetățean de onoare pentru 69 de persoane, începând din anul 1996 și până în 2018, iar pe listă se află atât personalități locale, dar mai ales vedete ale sportului românesc. Printre ele se află Simona Halep, Leonard Doroftei, Lucian Bute, Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Ionel Ganea, Adrian Mutu, Alina Dumitru, Eduard Carol Novak, Ana Maria Brânză, Marian Drăgulescu, dar și Tudor Chirilă, Cornelia și Lupu Rednic, Angela Gheorghiu, Vasile Șeicaru, Damian Drăghici, Marcel Pavel, Andrei Păunescu, Alexandru Tomescu, Ileana Stana Ionescu, Cezara Dafinescu.