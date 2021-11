Echipa românească blocată în Africa de Sud, din cauza noii mutații de coronavirus! Ce spune antrenorul sportivilor

Delegaţia echipei CSM Ştiinţa Baia Mare, campioana României la rugby, nu se poate întoarce în România din Africa de Sud după ce toate zborurile spre Uniunea Europeană au fost anulate ca urmare a apariţiei unei noi variante de coronavirus, cea denumită omicron.

“Qatar Airlines a anulat toate zborurile din Africa de Sud spre Europa. Agenţia care a luat biletele, caută acum variante de zbor cu alte companii. Sigur azi nu plecăm, aşa cum era preconizat. În zona unde suntem noi, nu sunt cazuri de Covid cu noua variantă, deocamdată. În ceea ce priveşte lotul nostru, am făcut cu toţii joi test rapid şi toţi am fost negativi, iar vineri am făcut test PCR şi toţi suntem negativi. Sper să se găsească o soluţie să ne întoarcem acasă. Dar cei de acasă trebuie să ştie că noi toţi din delegaţie suntem bine”, a declarat la RFI antrenorul principal de la Baia Mare, Eugen Apjok.

CSM Ştiinţa Baia Mare s-a deplasat în Africa de Sud pentru un turneu de rugby, unde a jucat împotriva unor echipe importante din ţară.