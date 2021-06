Am ajuns rau de tot in sportul european! Romania a retrogradat in liga secunda pentru prima data in istorie la atletism

Campionatul European de atletism pe echipe, Liga I, de la Cluj-Napoca, s-a incheiat pentru Romania cu retrogradarea in liga secunda, dupa ce s-a clasat pe locul 11 in clasamentul general al competitiei.

"Romania a retrogradat pentru prima data in istoria sa in liga secunda, unde va evolua la editia din 2023", a notat forul continental de profil.

Ce a facut Sorana Cirstea in primul tur la turneul unde Simona Halep s-a retras

Romania a incheiat pe locul 11, cu 207 puncte, iar pe ultimul loc s-a clasat Estonia (157). Irlanda nu s-a prezentat, insa va retrograda si ea, alaturi de cele doua in liga secunda, in timp ce nou-promovate in Liga 1 sunt Ungaria, Danemarca si Slovenia.

In Superliga au promovat, in urma competitiei de pe Cluj Arena, Cehia (320.50 puncte) si Belarus (315).