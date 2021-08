Primarul proxenet care a ignorat olimpicele României: „Nu am avut buget pentru flori”

Două dintre reprezentantele României la Olimpiada de la Tokyo, care au luptat pentru o medalie în finală, a fost ignorate total la revenirea acasă.

Surorile Mădălina și Amalia Bereș, componente ale echipajului de 8 plus 1, de la canotaj, clasat pe locul 6 în finală, dar cu recor mondial în semifinale, nu au primit nici măcar un buchet de flori din partea autorităților locale din comuna Mogoșești Siret.

Ads

Conform bzi.ro, edilul Damian Butnariu a precizat că nu are buget pentru a le oferi celor două campioane olimpice flori.

„M-am gândit să le premiez cumva pe cele două fete, care fac parte din comunitatea noastră, însă nu avem buget. Am încercat să găsim buget pentru două buchete de flori, însă nu s-a putut. Lucrurile sunt complicate. Suntem o comunitate foarte mică, săracă, abia ne descurcăm aici. Acum mă chinui să asfaltez un drum în comună. Pe lângă faptul că nu sunt bani, sunt la mijloc și niște neînțelegeri politice. Tatăl lor face parte dintr-un grup politic rival. Când am putut, le-am premiat, chiar dacă și atunci m-am chinuit foarte mult. În 2016, când Mădălina s-a întors de la Rio, am declarat-o cetățean de onoare al comunei. Acum chiar nu se poate”, a declarat acesta.

Conform sursei citate, Damian Butnariu a fost implicat într-un scandal de proxenetism, recunoscând că a făcut sex chiar în sediul Primăriei cu două minore.