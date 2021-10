El e președintele de federație care se antrenează zilnic să cucerească vârful Kilimanjaro!

Norris Măgeanu, șeful Federației de Automobilism Sportiv, are o pasiune ascunsă: expedițiile montane pline de adrenalină. Vrea să urce pe cele mai înalte vârfuri de pe cele șapte continente.

După ce urcat pe cel mai înalt munte din America de Sud, Aconcagua, îl va explora la începutul anului 2022 pe cel din Africa.

Ads

„Muntele este locul în care cumva mă regăsesc, se spune că atunci când urci cei mai înalți munți, reușești să pătrunzi mai adânc în sufletul tău”, spune Norris Măgeanu, președinte al Federației Române de Automobilism Sportiv.

Până acum, Norris a explorat toți munții din România, dar experiența vieții a trăit-o în urmă cu 6 ani.

„Am urcat la Aconcagua. Mai aveam 60 de metri până în vârf, după cum ne arăta altimetrul. Bine, Aconcagua are 6960 de metri, o înălțime considerabilă, e cel mai înalt din America de Sud și din emisfera sudică”, a subliniat Norris.

Fostul pilot de raliuri are o teorie pe care vrea să o și pună în practică: „În lume sunt șapte vârfuri, fiecare vârf pe câte un continent, care sunt considerate că trebuie atinse de cineva căruia îi place muntele”.

El se pregătește pentru următorul munte pe care vrea să ajungă la începutul anului 2022. „Voi merge pe Kilimanjaro”, a admis Norris Măgeanu, care se antrenează zilnic pentru acest obiectiv. „Nu este zi în care să nu fac sport, mă mișc mult”, a completat președintele Federației Române de Automobilism Sportiv.

Cele mai înalte vârfuri montane de pe cele șapte continente sunt:

1. Everest, Asia – 8.848 metri

2. Aconcagua, America de Sud – 6.962 metri

3. McKinley, America de Nord – 6.194 metri

4. Kilimanjaro, Africa – 5.885 metri

5. Vinson, Antarctica – 4.897 metri

6. Elbrus, Europa – 5.642 metri

7. Kosciuszko, Australia – 2.228 metri.

Norris e pasionat de mașini de când se știe. Își amintește cu zâmbetul pe buze de prima lui experiență la volanul unei mașini. Se întâmpla pe la 5 ani.

„M-am urcat în mașina tatălui, un Trabant. Avea cheile în contact, motorul pornit și am tras de manete pe acolo, mașina a plecat și m-am oprit cu ea într-un gard. E bine că ulterior am ținut mașinile mai mult pe stradă decât în afara șoselei”, a afirmat Norris Măgeanu.

„Pe la 12 ani, tot meșteream la mașina mamei, îi schimbam bujiile, îi făceam tot felul de lucruri la motor, era o Dacie. Cu mașina primită de la mama mergeam în zone închise circulației publice pentru că deja conduceam, o făceam destul de des. La 18 ani am luat permisul și am început să fiu tot timpul în mașină” a mai spus el.

Ads

Oficial, Norris a intrat în lumea motorsportului în urmă cu 18 ani, apoi ani de zile a fost pilot și copilot de curse.

„În 2003 am urcat prima dată într-o mașină de concurs ca și copilot, în Campionatul Național de Raliuri alături de un prieten, Răzvan Săndulescu, și de atunci am tot fost copilot, apoi pilot, în Campionatul Național de Viteză în Coastă, în Campionatul de Raliuri.

Apoi am început să organizez competiții: Raliul Argeșului, Etapa de Viteză în Coastă de la Câmpulung Muscel, îmi aduc aminte că am organizat întregul Campionat de Karting din 2010, după care am venit la Federația Română de Automobilism Sportiv”, a explicat Norris Măgeanu.