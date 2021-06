Prima victorie romaneasca in UFC. Brasoveanul Negumereanu l-a batut pe un bosniac dupa o lupta pe viata si pe moarte VIDEO DRAMATIC

Nicolae Negumereanu a scris istorie dupa ce a obtinut prima victorie romaneaca in cadrul UFC.



Negumereanu l-a batut pe un american nascut in Bosnia, Aleksa Camur, in cadrul unei gale disputate in SUA, la Las Vegas.

Luptatorul roman a castigat la puncte batalia dupa un meci de trei reprize.

Nascut la Brasov, Nicolae Negumereanu are 26 de ani si a intrat in 2016 in circuitul MMA, unde are 10 meciuri: 9 victorii si o infrangere.

Prima partida in UFC a avut-o in 2019, cand a pierdut in fata lui Saparbek Safarov.

Doua romance au mai luptat in galele UFC, Cristina Stanciu si Diana Belbita, de cate doua ori, dar de fiecare data au pierdut.

Sursa video: Youtube / Blitz Mama