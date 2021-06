Nadia Comaneci are o prezenta consistenta in social media.

Zeita de la Montreal distribuie frecvent nu doar fotografii actuale, ci si din arhiva personala.

Astfel, fanii o pot vedea pe Nadia in diferite ipostaze, precum aceasta, in care fosta mare sportiva a Romaniei a facut-o la putin timp dup ace a ajuns in SUA, acum mai bine de 30 de ani.