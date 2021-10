IT-istul român care a făcut de două ori înconjurul planetei. Medicii nu i-au dat nicio șansă să facă sport: ”De 8 ani am lipsă un os”

Mihai Vigariu, unul dintre cei mai buni triatloniști pe distanță Full Iron Man și câștigător al Campionatului Național pe distanță medie „HERO 2021” desfășurat la Mamaia, are o poveste impresionantă.

S-a apucat de unul dintre cele mai grele sporturi după un accident de motor, în urma căruia medicii nu îi mai dădeau nici o șansă să facă sport, iar el ajunsese la greutatea de...124 de kilograme.

Ads

De atunci au trecut 7 ani, iar în CV a bifat, printre zecile de competiții, și două participări la Campionatul Mondial din Kona, Hawaii, una dintre cele mai grele curse din lume.

„După accident mi-am dat seama că nu mai pot să fac sală cum făceam înainte, iar un prieten mi-a recomandat să încerc triatlonul”, spune Mihai Vigariu, sportiv Full Iron Man.

Pentru Mihai, drumul spre triatlon nu a fost deloc ușor. Anul cât a durat recuperarea după accident și-a pus amprenta pe silueta lui. „În primă fază, m-am luptat cu kilogramele, ajunsesem la 124 de kilograme”, a declarat Mihai.

De profesie IT-ist, Mihai a fost nevoit să facă față și cu părerile contradictorii ale unor medici la care a apelat după operație.

„Am fost în vreo cinci, șase locuri să primesc sfaturi postoperatorii, dacă ar trebui să intervin să pun o tijă, pentru că de 8 ani am lipsă un os”, și-a amintit Mihai Vigariu.

Și acum pe triatlonist îl trec fiorii când își amintește ce i-a spus unul dintre medicii la care a fost în România.

„Băiete ești IT-ist, lucrezi pe calculator, stai liniștit să îți câștigi o pâine, să te închizi la cămașă, să te bărbierești”, a menționat sportivul.

Mihai nu concepea să nu mai facă sport și nu s-a lăsat descurajat. Cu mari eforturi a reușit să ajungă la Viena, la unul dintre cei mai buni medici de specialitate care i-a spus că nu are de ce să mai facă o operație. De atunci au trecut 8 ani, iar el a devenit unul dintre cei mai buni triatloniști de Iron Man din România.

Din dragoste pentru triatlon a făcut înconjurul Planetei de două ori și de fiecare dată a scos din buzunar 15.000 de euro.

„Am plecat din România, în State, în Los Angeles, după în Hawaii, apoi în Asia, am făcut niște cantonamente în Thailanda, curse în Malaysia, după m-am întors în Bahrain, apoi am revenit în România. A durat cam trei luni”, a afirmat Mihai Vigariu, sportiv Full Iron Man.

De când s-a apucat de triatlon, Mihai a reușit să bifeze în CV și două participări la cel mai tare Campionat Mondial de Full Iron Man, din Kona, Hawaii.

Ads

„Este visul oricărui triatlonist, Hawaii este Mecca triatlonului. Pentru cei care sunt în lumea Iron Man e cum sunt Jocurile Olimpice”, spune românul.

Ca să ajungi la Campionatul Mondial din Hawaii ai nevoie nu doar de bani ci și de foarte multă muncă.

„ Doar taxa de înscriere este 1200 de dolari. Chiar dacă ai banii, nu poți să îi dai. Alergi mai întâi la o cursă, obții locul, după plătești taxa. Dar această taxă e doar brelocul de la mașină, după vin alte cheltuieli. O deplasare acolo te duce la 5000-6000 de euro”, a subliniat Mihai.

La începutul lunii octombrie, la Mamaia, a avut loc cea mai importantă competiție de triatlon din sud-estul Europei, la care au lua startul peste 500 de sportivi.

Mihai a fost prezent la startul cursei Campionatului Național pe Distanță Medie, pe care a câștigat-o. La Campionatului Național pe Distanță Olimpică, la fete, locul întâi a fost ocupat de Antoanela Manac, urmată de Delia Dudău și Alice Perjoiu, iar podiumul Campionatului Național pe Distanță Olimpică a fost acesta: locul întâi, Felix Duchampt, urmat de Nicolae Șeitan și Eric Rogoz.

Ads

„De 13 ani organizăm „HERO Mamaia” și anul acesta a fost cu noroc. Am avut la start puțin peste 500 de concurenți. Cu siguranță ar fi fost mai mult mai mulți participanți, am avut multe cereri, dar având în vedere situația actuală, nu era foarte responsabil cu mai mult de 500 de participanți. Evenimentul a fost organizat în trei luni și am noroc că există o echipă în spate foarte bine pregătită, sunt treisprezece ani de experiență și nu a fost chiar atât de complicat” – Vlad Stoica, președinte Federația Română de Triatlon.

Competiția „HERO Mamaia 2021” a fost organizată de ACS Smartatletic în parteneriat cu Federația Română de Triatlon și are drept scop promovarea triatlonului ca sport în rândul populației și susținerea performanțelor sportive ridicate în rândul atleților de triatlon din România.

Concurenții au parcurs următoarele distanțe:

Medie - 2,5 km înot, 90 km bicicletă și 21 km alergare

Standard – 1,5 km înot, 40 km bicicletă și 10 km alergare

Sprint – 750 m înot, 20 km bicicletă și 5 km alergare

Ads

Supersprint – 400 m înot, 10 km bicicletă și 2,5 km alergare.

H3RO 2021 a adus două Campionate Naționale, pentru distanțe Half și Sprint, o finală de Cupă Europeană de Triatlon și Cupa României la Aquathlon.