Au furat peste 200 de milioane de dolari de la familiile sarace. Dezvaluirile unui fost boxer care zguduie o tara intreaga

Peste 10 miliarde de pesos (204 milioane de dolari) constand in fonduri de ajutor pentru familiile sarace din Filipine in pandemie au disparut, afirma pugilistul Manny Paquiao, care este si senator. El a precizat ca aceasta este doar una dintre descoperirile facute in urma unei anchete a sa cu privire la coruptie, relateaza Reuters, conform news.ro.

Joi, Pacquiao a acceptat provocarea presedintelui tarii, Rodrigo Duterte, de a arata dovezi ale coruptiei guvernului sau. Boxerul a declarat ca descoperirea legata de fondurile disparute reprezinta doar varful aisbergului.

"Acesta este doar un lucru descoperit de mine. Au trecut doar trei zile de cand am acceptat provocarea dumneavoastra de a prezenta dovezi", a afirmat Paquiao.

Irene Dumlao, care reprezinta Departamentul de Bunastare Sociala si Dezvoltare, care supervizeaza distribuirea ajutoarelor financiare, a declarat ca agentia va coopera la orice ancheta.

"Exista multe familii infometate si totusi miliarde si miliarde sunt furate in guvern", a precizat Manny Pacquiao.

Paquiao sustine ca persoanele care ar fi trebuit sa beneficieze de ajutoarele de 10,4 miliarde de pesos in total nu au primit nimic, insa registrele arata ca banii au fost distribuiti. "Unde s-au dus banii?", a adaugat boxerul.

Pugilistul in varsta de 42 de ani a fost mult timp un sustinator al lui Duterte, insa este vazut acum ca posibil rival atunci cand mandatul presedintelui se va incheia, anul viitor.