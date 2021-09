Confesiunile Larisei Iordache: ”Îmi place să stau cu iubitul meu, să ne uităm la filme de dragoste”. De ce a apelat la pshihoterapeut

Larisa Iordache, cea mai bună gimnastă din România, a avut un an de coșmar de când a revenit în sală. Accidentare după accidentare, pierderea mamei și ratarea finalei olimpice de la bârnă sunt doar câteva dintre momentele grele prin care a trecut sportiva în 2021.

Larisa Iordache povestește că la Tokyo a fost în depresie, a concurat cu dureri extraordinare, iar de ceva timp merge la psihoterapeut.

Ads

“După trei zile de la evenimentul nefericit care s-a întâmplat în familia mea, am intrat într-o mică depresie și cu ajutorul antrenorilor mei m-am ridicat ușor, ușor. Nu mai voiam să vorbesc cu nimeni, nu mai voiam să comunic, iar domnul Cristi m-a luat de umeri și mi-a zis “Campionul din tine nu vrea să renunțe”. Atunci m-am trezit la realitate și am zis că nu vreau să renunț”, spune Larisa Iordache, gimnastă medaliată cu aur la șase ediții ale Campionatelor Europene.

Lari povestește că la Olimpiadă, din cauza stării în care era, ajunsese să nu mai știe să-și facă elementele.

„Aveam niște probleme destul de grave. Toate lucrurile se încurcau în capul meu, nu mai știam cum să fac anumite elemente și până în ziua competiției m-am chinuit să o iau în fiecare zi de la capăt. Am tras de mine până la extrem, până la durerea suportabilă pentru mine, am ajuns până la durerea în care mi se făcea pur și simplu rău”, a mărturisit ea.

Cu o sinceritate dezarmantă, Larisa recunoaște că a apelat la un specialist ca să poată să facă față la tot ce i se întâmplă.

„Fac terapie, pentru că trebuie să te descoperi pe tine, în primul rând, trebuie să te simți bine în pielea ta. Făcând terapie am învățat să mă accept pe mine, chiar și când nu sunt bine. Pentru că nu suportam acel lucru și intram într-o pasă foarte proastă a mea. Și mă duceam undeva foarte jos și nu mai puteam să mă ridic”, a explicat gimnasta.

De când s-a întors de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Larisa se antrenează de două ori pe zi, de luni până vineri, și trage tare să se recupereze după accidentarea de la gleznă din cauza căreia a ratat finala olimpică de la bârnă, iar în octombrie vrea să meargă la Mondiale.

“Mă bucur că pot să merg, acesta era principalul motiv de a mă întoarce în sală. În ultima perioadă, am făcut foarte multă recuperare. Încerc să-mi țin moralul sus și să rămân cu psihicul tare pentru că viața merge mai departe indiferent de orice situație”, a declarat Larisa Iordache.

Lari dezvăluie și momentele care o fac fericită. ”Îmi place să stau cu iubitul meu, să ne uităm la filme de dragoste, îmi place să ascult muzică clasică. Momentele petrecute cu nepotul meu îmi încarcă bateria la maxim”, a precizat gimnasta.

Ads

Gimnasta e topită după dulciuri si recunoaște că în trecut s-a luptat cu kilogramele în plus.„Ajunsesem la 52 de kilograme, aveam fața ca o semilună, eram pufoasă bine. Am apelat la un nutriționist și cu ajutorul lui și cu un meniu echilibrat, fără să mă înfometez, am slăbit. Acum am 45 de kilograme”, a afirmat Larisa.

“Fără Larisa Iordache în finala de la bârnă!” Acesta a fost anunțul pe care niciun iubitor al gimnasticii feminine din România nu ar fi dorit să îl audă pe 3 august 2021. Din cauza durerilor insuportabile de la gleznă, Larisa Iordache nu a putut concura în finala olimpică de la bârnă. La aproape o lună de la terminarea Jocurilor Olimpice, sportiva recunoaște că încă se mai gândește la marea competiție.

„Mă bucur că în calificări am fost calmă și mi-am găsit liniștea pe bârnă. Nu știam cum va ieși momentul, pentru că eram într-o incertitudine psihică și sentimentală, dar când am urcat pe bârnă mi-am găsit liniștea, m-am bucurat de moment și am sperat la ceva bun. Din păcate, finala asta nu a fost să fie, se pare că trebuie să muncesc mai mult data viitoare și să fiu mai atentă la mine. În momentul de față contează să fiu eu sănătoasă”, a încheiat Larisa.