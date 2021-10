Un star din NBA riscă să piardă 17 milioane de dolari pentru că nu vrea să se vaccineze împotriva COVID - 19

Baschetbalistul echipei Brooklyn Nets, Kyrie Irving, riscă să piardă peste 17 milioane de dolari pentru că refuză să se vaccineze.



Primăria din New York a decis că accesul în sălile de sport profesionist (Madison Square Garden, în cazul New York Knicks, şi Barclays Center, a celor Brooklyn Nets) este interzis pentru jucătorii care nu sunt vaccinaţi. Măsura îi vizează pe jucătorii care locuiesc în New York, nu şi pe cei ai echipelor oaspete.

Astfel, Irving va pierde 381.181 dolari pentru fiecare joc ratat din cauza restricţiilor locale cu privire la persoanele nevaccinate, potrivit ESPN.

În total, Irving ar putea pierde 15,6 milioane de dolari din salariul său pentru sezonul 2021/22 dacă va lipsi de la toate cele 41 de meciuri de pe teren propriu, plus 762.362 dolari pentru că a lipsit de la cele două jocuri de pre-sezon de acasă şi încă 762.362 dolari pentru absenţa lui de la două jocuri disputate la Madison Square Garden.

Săptămâna trecută, NBA a confirmat că jucătorii care nu pot respecta cerinţele locale de vaccinare şi astfel nu pot juca nu vor fi plătiţi pentru meciurile pe care le ratează din cauza statutului lor privind vaccinarea.

Oficialii celor de la Nets speră în continuare că jucătorul va accepta să se vaccineze.

"Îmi place să păstrez aceste lucruri în privat. Sunt o fiinţă umană mai întâi. Evident că trăiesc în această sferă publică, există o mulţime de întrebări despre ce se întâmplă în lumea lui Kyrie şi cred că mi-ar plăcea să păstrez acest lucru privat şi să mă comport corect cu echipa mea şi merg mai departe împreună cu un plan. Evident că nu pot să fiu prezent acolo, astăzi, dar asta nu înseamnă că împing limitele în viitor, pentru a mă putea alătura echipei", a spus Irving, săptămâna trecută, în ziua deschisă presei la clubul Nets.

Kyrie Irving a jucat în 54 de partide pentru Nets sezonul trecut, având o medie 26,9 puncte marcate şi şase pase decisive pe meci. Brooklyn Nets începe sezonul la 20 octombrie, la Milwaukee Bucks.

Joi, ESPN preciza că 95 la sută dintre baschetbaliştii din NBA au primit cel puţin o doză de vaccin.