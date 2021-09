O atletă nevăzătoare, cerută în căsătorie de ghidul ei imediat după terminarea cursei de 200 metri VIDEO

La doar câteva secunde după ce a încheiat proba de 200 metri, de la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, atleta din Insulele Capului Verde, Keula Nidreia Pereira Semedo, a avut surpriza de a fi cerută în căsătorie de cel care a ghidat-o pe pistă.



Cei doi au terminat pe ultimul loc cursa în care au fost angajaţi, dar Manuel Antonio Vaz da Veiga avea alte preocupări.

💕Guide proposed to 🇨🇻 Cape Verde Para athlete after the 200m T11 heats.

👰🏾‍♀️ + 🤵🏾‍♂️ Keula Nidreia Pereira Semedo Manuel Antonio Vaz de Veiga #ParaAthletics #Paralympics #Tokyo2020

