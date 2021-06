Evenimentele sportive ale anului 2021 in Europa

Iubitorii sportului sunt nerabdatori sa vada din nou competitiile favorite si chiar sa asiste live la meciuri si campionate. Anul 2021 marcheaza revenirea evenimentelor sportive pe agenda publica, fie si intr-o formula restransa, de cele mai multe ori fara spectatori.

Dar important este ca se face sport din nou si ca sunt numeroase ocazii de a urmari performantele exceptionale din fotbal, gimnastica, tenis, handbal si alte sporturi indragite de milioane de oameni. Iata care sunt cele mai importante evenimente sportive ale anului 2021 in Europa:

Campionatele Europene de Gimnastica

In perioada 21-25 aprilie 2021 se desfasoara in Elvetia, la Basel, Campionatele Europene de Gimnastica, atat feminina cat si masculina. Competitia este foarte importanta pentru sportivii romani deoarece de rezultatele la acest campionat depinde calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo care vor avea loc intre 23 iulie si 8 august 2021.

Turneul de tenis de la Roland Garros

Cea mai importanta competitie de tenis pe zgura, turneul de mare slem din capitala Frantei are loc intre 23 mai si 6 iunie. Cu totii speram ca fetele noastre in frunte cu Simona Halep vor avea rezultate frumoase si ca trofeul se va intoarce la Bucuresti anul acesta, dupa victoria din 2018.

Campionatul European de fotbal

Evenimentul sportiv al anului 2021 la nivel continental este Campionatul European de fotbal Euro 2020, care a fost amanat cu un an din cauza pandemiei de coronavirus si are loc in perioada 11 iunie -11 iulie 2021.

In premiera, competitia va fi gazduita de orase din 12 tari, printre care se numara si Bucurestiul. Microbistii asteapta cu nerabdare meciurile dintre cele mai bune 24 reprezentative nationale, mai ales ca posibilitatile de entertainment sportiv deja au inceput. Pentru cei pasionati de pariuri sportive exista posibilitatea de a paria la Euro 2020/2021 inca dinainte de inceperea efectiva a campionatului, asa ca emotiile jocului deja au inceput si iubitorii sportului rege sunt conectati 100% la tensiunea evenimentului.

Turneul de tenis de la Wimbledon

Un alt eveniment cu traditie in tenis este turneul pe iarba de la Wimbledon. Londra o asteapta pe SImona sa-si apere titlul cucerit in 2019, in fata Serenei Williams. Asa cum stiti, in 2020 competitia s-a anulat, lucru care nu s-a mai intamplat din timpul celui de-al doilea razboi mondial. Sa speram ca va fi cu noroc editia de anul acesta, care se desfasoara intre 28 iunie si 11 iulie si ca vom retrai bucuria enorma a victoriei. Hai Simo!

Campionatul European de tenis de masa

Cea mai importanta competitie continentala la tenis de masa are loc chiar la noi in tara, la Cluj, intre 28 septembrie si 3 octombrie 2021. Sala Polivalenta va fi gazda confruntarilor la fileu dintre cei mai buni sportivi europeni si cu siguranta ca valorosul lot al Romaniei va aduce cateva medalii stralucitoare ce vor completa palmaresul impresionant al ultimilor ani. Ar fi grozav ca fetele noastre sa-si pastreze titlul de campioane castigat superb in 2019, in Franta!

Campionatul Mondial de handbal feminin

Cea mai importanta competitie din handbalul feminin se desfasoara anul acesta in Spania, in perioada 2-19 decembrie si va incheia un an crucial pentru sportivele noastre. In plina schimbare de lot si de generatie, nationala Romaniei are de trecut examene importante in 2021, unul dintre ele fiind Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar la nivel continental speram sa obtina un rezultat cat mai bun, ca pe vremuri, cand traiam cu sufletul la gura fiecare final de meci si ne bucuram ca niste copii dupa fiecare victorie.

Se anunta deja un an sportiv interesant pe care fiecare suporter il va trai cu entuziasm si optimism. Spectacolul din arenele sportive este unul dintre cele mai frumoase manifestari pe care le putem urmari in aceasta perioada, asa ca fiti pregatiti de emotiile jocului si de bucuria trofeelor pe care speram sa le castige sportivii romani.