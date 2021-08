Ministrul Tineretului și Sportului a intrat în partid! Cine l-a racolat pe Eduard Novak

Ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, a anunţat că a devenit membru UDMR.

“Astăzi, 11 august, am devenit oficial membru UDMR. Le mulţumesc pentru încrederea maximă pe care mi-au acordat-o, pentru sprijin şi pentru şansă. Cred cu tărie că fac parte din cea mai buna echipă, care a adus atâta plus valoare politicii din România. Împreună, vom realiza lucruri minunate, nu am nicio îndoială”, este anunţul de pe Facebook al lui Novak.

Eduard Novak este ministrul Tineretului şi Sportului din decembrie 2020, el fiind nominalizat de UDMR.