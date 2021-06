Drift: 20.000 de cai putere sunt gata de spectacol pe Transilvania Motor Ring

Diviziile Pro si Semi Pro ale Campionatului National de Drift, competitia care a strans zeci de mii de spectatori in ultimii ani chiar daca s-a desfasurat pe munti sau la Arena Nationala din Capitala, debuteaza in acest weekend pe circuitul Transilvania Motor Ring din Mures. Peste 50 de piloti si 20.000 de cai putere sunt gata de de spectacol.

Runda de pe circuit deschide sambata prima din cele cinci runde stabilite in 2021. Un total de 43 de piloti s-au inscris la cele doua clase, Pro si Semi Pro, iar acestora li se adauga si nou-venitii de la clasa street, un proiect pe care RoDrift il dezvolta pentru atragerea de noi piloti in campionat. Una dintre runde va avea loc in vara, in Ungaria, ca urmare a unui acord comun cu vecinii din vest.

Topul din sezonul trecut nu lipseste nici pe Transilvania Motor Ring, iar bulgarul Ivan Ivanov, campionul en-titre este prezent pe lista de inscrieri alaturi de alti doi piloti din tara sa, dar si piloti din Ungaria. De altfel, evenimentul organizat in parteneriat cu Serviciul de Dezvoltare Comunitara din cadrul Secretariatului General al Guvernului are ca scop si promovarea culturii motorsportului romanesc in tarile vecine.

Vicecampionul Radu Moise vrea sa atace titlul in acest an, insa concurenta se anunta serioasa, Sorin Ene, Razvan Fratianu si Miklos Laszlo sunt si ei pregatiti pentru un sezon complet. Una dintre surprize poate fi Claudiu Adam, care la 17 ani vrea sa devina cel mai tanar campion national la drift pro din Romania.

O noua generatie este gata sa debuteze in acest weekend in drift. Absolventi ai scolilor de drift acreditate, mai multi tineri, cu varste de la 14 ani vor concura pentru prima oara intr-o etapa. Printre acestia si Alice Ene (14 ani), fiica fostului campion national Sorin Ene. Nume precum Gabi Imre jr (14 ani) si Antonio Negreanu (16 ani) si Natalia Iocsak (18 ani) sunt deja cunoscute publicului inca de anul trecut, atunci cand au impresionat cu abilitatile lor de a face derapaj controlat. RoDrift este organizat sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv.

RoDrift a anuntat cu aceasta ocazie si semnarea unui parteneriat cu brandul romanesc Tellur, companie specializata in industria de entertainment, smart home si accesorii. Acordul a fost semnat pe acest sezon, cu optiune de prelungire. "Suntem bucurosi ca un brand mare romanesc, asa cum e Tellur, ne-a oferit aceasta incredere si asta ne motiveaza sa continuam acest proiect frumos numit RoDrift", a declarat Denis Manea, presedintele RoDrift.

Sambata sunt programate antrenamentele libere, iar duminica vor avea atat calificarile, cat si battle-urile pe care le asteapta toata lumea de aproape un an. Etapa va putea fi urmarita online pe canalele de social media ale RoDrift.