David Popovici, care a stabilit joi un nou record mondial de juniori la natatie 100 m liber, a declarat ca urcand pe prima treapta a podiumului a trait cea mai mare satisfactie pe care o poate avea un sportiv, dar trebuie sa se concentreze in continuare si ca nu se lase "pierdut" de toata atentia primita.

"Cumva ma asteptam la acest rezultat, dar nu credeam ca va veni chiar atat de repede. Acum trebuie sa ma bucur de moment si sa nu ma las pierdut de toata atentia pe care o primesc. Trebuie sa ma concentrez in continuare. Mai am probe de inotat la Roma, dar si la Tokyo, la Jocurile Olimpice. Sa stai pe cea mai inalta treapta a podiumului, cu toata tribuna uitandu-se la tine, cu toti oamenii de acasa urmarindu-te, este cea mai mare satisfactie pe care o poate avea un sportiv. Este o senzatie unica si sper sa o traiesc cat mai des. Tokyo se vede la fel. Faptul ca am urcat in clasament nu schimba scopul meu: sa fac cea mai buna performanta de care sunt in stare si acolo, nu numai aici, la Roma", a spus Popovici pentru site-ul oficial al Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern.

David Popovici a stabilit, joi, un nou record mondial in proba de 100 m liber, la natatie juniori, la Campionatul European de inot pentru juniori de la Roma.

Potrivit FRNPM, in Foro Italico Swimming Pool Complex, in cadrul finalei la 100 m liber, Popovici a obtinut medalia de aur cu timpul 47.30 secunde - nou record mondial de juniori (dupa cel realizat tot de el in urma cu doua zile), nou record european de juniori, nou record al competitiei de juniori, cel mai bun rezultat din istoria inotului realizat la varsta de 16 ani, dar si cel mai bun timp mondial (seniori) in 2021 in proba de 100 m.

Este a doua medalie cucerita de sportivul pregatit de antrenorul Adrian Radulescu la aceasta competitie, dupa argintul cu stafeta Romaniei de 4x100 m. Marti, in cadrul stafetei, Popovici stabilise un record mondial la 100 m liber cu timpul 47,56 secunde.