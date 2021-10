Ciclistul britanic Alexandar Richardson, agresat și jefuit în Londra! Mesajul disperat al sportivului

Ciclistul britanic Alexandar Richardson (Alpecin-Fenix) a fost agresat şi jefuit cu violenţă de patru persoane, joi după-amiază, în timp ce se antrena la periferia Londrei.

El a fost urmărit de două motociclete în Richmond Park, la sud-vest de capitala britanică, şi lovit cu mare viteză de unul dintre vehicule. Confruntat cu atacatori înarmaţi cu arme albe, sportivul de 31 de ani a fost obligat să le dea bicicleta.

Ads

"Am avut o experienţă destul de şocantă, astăzi, în Richmond Park. Îmi terminam antrenamentul în jurul orei 15.00, când două motociclete cu patru bărbaţi mascaţi au început să mă urmărească. Ştiam exact că vor să-mi ia bicicleta şi am început să mă gândesc care este cel mai bun lucru pe care îl puteam face.

M-am întors la sensul giratoriu şi am început să merg cu viteza maximă către o cafenea, aflată la aproximativ 500 de metri distanţă. Pur şi simplu au intrat cu una dintre motocicletele în mine la 60 km/h.

Am coborât de pe bicicletă şi prima motocicletă a pierdut controlul. M-am ţinut de bicicletă, dar cu toate acestea a doua motocicletă m-a târât apoi pe mine şi pe bicicleta mea pe jos o sută de metri. După asta, au scos o macetă de aproape 40 de centrimetri, moment în care m-am gândit mai bine şi am dat drumul la bicicletă. Sunt destul de tăiat şi învineţit, am un şold umflat, dar mâine este o altă zi.

Vă rog să fiţi atenţi în zonă şi reţineţi că acest lucru devine un eveniment obişnuit în unele părţi din Londra. Poliţia a considerat cazul ca jaf armat şi sperăm că infractorii vor fi găsiţi", a povestit el, pe Instagram.

Poliţia locală a anunţat pe Twitter că a deschis o anchetă.

Alexandar Richardson. Foto: Instagram / alexrichitaly