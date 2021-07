Ce șanse are România să câștige medalii la Jocurile Olimpice

Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfășura între 23 iulie și 8 august, când atenția întregii planete se va îndrepta către Japonia, unde se va desfășura cea mai importantă competiție sportivă din lume.

România va fi prezentă la Jocurile Olimpice cu 101 de sportivi în 17 discipline, iar așteptările sunt moderate, în condițiile în care venim după un parcurs dezamăgitor la Rio 2016, acolo unde țara noastră a câștigat doar patru medalii (1 aur, 1 argint și 2 bronz). A fost cea mai slabă participare din 1952 încoace, astfel că așteptările nu sunt tocmai ridicate la Tokyo.

Ads

Dar țara noastră rămâne una dintre cele mai titrate națiuni când vine vorba de Jocurile Olimpice, având în palmares 305 medalii (89 aur, 94 argint și 121 bronz). Și inclusiv la Jocurile Olimpice 2020 sunt sportivi care îi pot face fericiți pe români.

Unii au statut de favorit, în timp ce alții pot produce surprize frumoase, așa cum au avut loc la fiecare ediție, iar cotele la pariuri 888sport ne dau speranțe la câteva medalii pentru reprezentanții noștri.

România e prezentă a 4-a oară în istorie cu echipa de fotbal

E clar că fotbalul nu este sportul la care să te gândești automat când vine vorba despre Jocurile Olimpice, dar are o tradiție bogată. Mai exact, prima dată s-a jucat fotbal la Jocurile Olimpice tocmai în 1900, la Paris. Iar de atunci, cu excepția Jocurilor din 1932, această disciplină nu a lipsit niciodată. Cât privește prezența echipei României, "tricolorii" au mai participat în 1924, 1952 și 1964.

Așadar, va fi a patra prezență pentru naționala României la Jocurile Olimpice, pregătită acum de Mirel Rădoi. "Tricolorii" au fost repartizați în grupa B, alături de Honduras (22 iulie, de la ora 14:00), Coreea de Sud (25 iulie, de la ora 14:00) și Noua Zeelandă (28 iulie, de la ora 10:30).

Rădoi nu are cu siguranță lotul pe care și-l dorea, foarte mulți jucători importanți fiind absenți întrucât cluburile nu erau obligate să îi lase la această competiție. Dar România poate profita de faptul că nu are tocmai cele mai bune adversare și să câștige grupa B. La 888sport, România are cota 3.75 să câștige grupa B, fiind depășită doar de Coreea de Sud (cota 2.00). Noua Zeelandă (cota 5.50) și Honduras (cota 6.00) stau mai slab decât România. Proba de fotbal de la Jocurile de Fotbal se va disputa între 21 iulie și 7 august.

Cât privește lotul României, Mirel Rădoi și-a dorit jucători importanți precum Ianis Hagi, George Pușcaș și Răzvan Marin, dar nu s-a ales cu niciunul. Pușcaș a fost pe listă până în ultima clipă, dar în cele din urmă clubul Reading s-a opus. În aceste condiții, omul de gol al României rămâne George Ganea de la Farul Constanța. Acesta este considerat însă abia al 19-lea favorit la câștigarea titlului de golgheter de la Jocurile Olimpice, având cota 21.00 la 888sport. Favoriți sunt brazilianul Matheus Cunha și francezul Pierre Gignac, ambii având cota 6.00.

Ads

David Popovici ne face să visăm frumos

Una dintre poveștile sportive recente frumoase este cea a înotătorului David Popovici. La Campionatele Europene de juniori din Italia, Popovici a câștigat trei medalii de aur, la 50, 100 și 200 de metri liber. Sportivul în vârstă de 16 ani a avut rezultate similare cu cele ale unor înotători mult mai în vârstă și mai experimentați, motiv pentru care nu ar fi exclusă o nouă performanță magnifică și la Jocurile Olimpice.

În natație s-au văzut adesea cazuri ale unor tineri sportivi care au reușit să câștige medalii olimpice la natație. Recordul când vine vorba de aur îi aparține niponei Kyoko Iwasaki, care avea doar 14 ani și 6 zile când a luat aurul olimpic la Jocurile din 1992 de la Barcelona.

Așadar, David Popovici are motive serioase să creadă în el. Inclusiv specialiștii îi acordă șanse bune la aurul olimpic. El este al treilea favorit în proba de 100 de metri liber, având cota 4.50 la 888sport. Cota ca el să termine pe podium este de 1.80. De asemenea, sportivul de la CSA Steaua este al patrulea favorit la 200 de metri liber, cu cota 6.00 pentru aurul olimpic.

Ads

România are o tradiție bună la înot, fiind prezentă cu sportivi la toate Jocurile Olimpice programate din 1952 încoace, mai puțin cele din 1964 și 1976. Camelia Potec și Diana Mocanu (de două ori) au adus singurele medalii de aur pentru țara noastră. România mai are 2 medalii de argint și 4 medalii de bronz. Ultima medalie datează din 2004.

Canotajul a fost mereu la înălțime

Canotajul este una dintre cele mai titrate discipline pentru România la Jocurile Olimpice, cu 19 medalii de aur, 10 de argint și 9 de bronz.

La Jocurile Olimpice de la Rio 2016, țara noastră a obținut medalia de bronz în proba de opt rame cu cârmaci. Echipajul nostru feminin, format din Maria-Magdalena Rusu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrînceanu, Amalia Bereş, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu și Daniela Druncea, este prezent și la Tokyo. Ce-i drept, șansele la medalie par a fi ceva mai mici, România fiind considerată a șasea favorită în această probă de 888sport, care îi oferă cota 26.00.

Ads

În total, România va fi reprezentată de 36 de sportivi la canotaj plus două rezerve. La canotaj, cu șanse bune la medalii mai avem și echipajul de doi rame masculin precum și echipajul de patru rame fără cârmaci masculin, alături de Ionela Cozmiuc și Gianina Beleagă la dublu vâsle categorie ușoară feminin, respectiv echipajul format din Ancuța Bodnar și Simona Radiș, ce are cota 2.25 să aducă aurul la vâsle: rame dublu feminin. Sportivele noastre au șansa a doua la aur.

Ana Maria Popescu, favorită să aducă aurul

La Jocurile Olimpice de la Rio 2016, singurul aur pentru România a fost câștigat la spadă, în proba pe echipe. Din păcate, cei cinci ani diferență își spun cuvântul, iar din acea echipă doar Ana Maria Popescu va lua startul la Tokyo. Dar Ana a continuat să performeze la cel mai înalt nivel și este principala favorită în proba de spadă individual. Românca are cota 5.50 la 888sport și le devansează pe Nathalie Moellhausen (Brazilia, cota 6.50), Sheng Lin (China, cota 7.00) și Yiwen Sun (China, cota 7.00). Competiția a fost mereu acerbă în această probă, dar avem foarte multe amintiri plăcute. La scrimă, România a câștigat 4 medalii de aur, 5 medalii de argint și 7 medalii de bronz.

Ads

Cotele prezentate în acest articol pot suferi modificări.